Головне за понеділок 25 грудня: $1,34 млрд від Світового банку, прибутки банків зросли

Україна отримала $1,34 млрд як шосте додаткове фінансування в рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine), на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони.

Податкова розповіла, до кого завітає з перевірками у 2024 році

У 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки платників податків.

Прибутки банків зросли у 6 разів за рік

За даними Національного банку, фінансовий результат банків після оподаткування за 11 місяців 2023 року склав 130,55 млрд. грн., в т. ч. у листопаді — 7,85 млрд. грн.

Долар та євро йдуть на різдвяні канікули: як відреагує гривня

Останній тиждень 2023 року на валютному ринку України мине в два етапи, а завершення звітного року буде головним мотиватором для всіх учасників ринку: вони закриватимуть свої зобов'язання перед контрагентами та державою.

На ринках акцій панує жадібність: що робить у таких випадках Баффет

Американський фондовий ринок продовжує ставити рекорди результативності: закритий зростанням вже 8-й тиждень поспіль. Ми стали свідками справжнього «Санта-раллі», чи не найсильнішого за останні роки. Та, можливо, для акцій настав час коригуватись?