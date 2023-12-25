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25 грудня 2023, 20:00

Головне за понеділок 25 грудня: $1,34 млрд від Світового банку, прибутки банків зросли

Україна отримала $1,34 млрд в рамках проєкту Світового банку

Україна отримала $1,34 млрд як шосте додаткове фінансування в рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine), на часткову компенсацію видатків держбюджету України не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони.

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Джерело: Мінфін
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