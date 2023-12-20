«Київстар» усунув складнощі зі зв'язком, які виникли зранку, 20 грудня

У «Київстар» заявляють, що усунули проблеми зі звʼязком та мобільним інтернетом, які виникли вранці, 20 грудня. Про це йдеться у повідомленні компанії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Спеціалісти „Київстар“ усунули складнощі зі зв'язком, які виникли зранку 20 грудня у ряді міст на Заході й Півдні України. Наразі сервіси працюють у звичному режимі», — йдеться в повідомленні.

Причини збою в компанії не повідомляють.

Зазначається, що мережа Київстару завершує стабілізацію після наймасштабнішої у своїй історії хакерської атаки.

Також повідомляється, що послуга LTE в Україні та в міжнародному роумінгу працює без обмеження швидкості.

Найближчим часом компанія повідомить про нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв'язку через хакерську атаку.

Передісторія

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».

Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.

Читайте: «Київстар» спростував заяву російських хакерів: дані клієнтів захищені