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19 грудня 2023, 11:35

«Київстар» відновив інтернет в метрополітені та роботу «Мій Київстар»

Станом на 11:00 19 грудня 2023 року «Київстар» відновив швидкісний мобільний інтернет в метрополітені Києва, а раніше мобільний інтернет було відновлено в метро Харкова. Також розпочала роботу інформаційна система «Мій Київстар», де абоненти можуть подивитись залишки на рахунках. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Станом на 11:00 19 грудня 2023 року «Київстар» відновив швидкісний мобільний інтернет в метрополітені Києва, а раніше мобільний інтернет було відновлено в метро Харкова.

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Що відомо

«Телеком мережа Київстару практично увійшла в період стабілізації. Так 99% базових станцій на підконтрольній Україні території - у працездатному стані, а клієнтам доступні всі основні базові сервіси: послуги зв`язку та мобільного інтернету, SMS, послуги міжнародного голосового роумінгу та інші. Магазини Київстару відновили надання клієнтам більшості сервісів. Наразі компанія продовжує покращувати роботу послуги „Домашній Інтернет“ у Києві та ряді інших місць, також планує найближчим часом поступово зняти обмеження у швидкості мобільного інтернету», — йдеться у повідомленні.

Робота над запуском роумінгу

Спеціалісти Київстар працюють над запуском швидкісного мобільного інтернету в роумінгу і планують запустити цю послугу для українських абонентів в Німеччині, Чехії, Польщі та ряді інших країн вже найближчим часом.

Для стабілізації роботи послуг компанія залучила весь свій наявний технічний персонал, а також міжнародних партнерів із Швеції, Ірландії, США, Китаю, Фінляндії та інших країн.

Читайте: Київстар відновив сервіс SMS

Як активувати картку

Якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, необхідно перезавантажити телефон, або включити і виключити «авіа» режим. Також допомагає вибір мережі Київстар у налаштуваннях телефону.

Компенсація

Компанія інформує, що нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв`язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг. Просимо очікувати офіційної інформації.

Атака на «Київстар»

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».

Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
0
vanga1
vanga1
19 грудня 2023, 12:45
#
Брехня.
В метро інета немає.
Мій Київстар також не працює.
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