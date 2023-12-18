Головне за понеділок: прогноз курсу валют, НБУ анулював ліцензії компаній Фрідмана та Богуслаєва

До кінця 2023 року залишається всього два тижні, з яких дійсно робочих буде всього 5−6 днів. Що ближче до завершення року, тим менше в українських компаній шансів закрити своєчасно всі свої розрахунки з іноземними контрагентами. Адже більшість іноземців вже повноцінно не працюватимуть після 25−26 грудня.

Польща може заблокувати агроекспорт України на 20 років

В уряді Польщі заговорили про блокаду агроекспорту України мінімум на 20 років за умови, якщо Києву вдасться стати повноправним членом ЄС.

Глава МВФ закликала якнайшвидше надати Україні десятки мільярдів доларів

Крісталіна Георгієва закликала союзників України якнайшвидше надати їй допомогу у десятки мільярдів доларів, оскільки затримка фінансування може призвести до дестабілізації в економіці нашої країни.

НБУ анулював усі ліцензії страхових компаній Фрідмана та Богуслаєва

Національний банк анулював усі наявні ліцензії вісьмом небанківським установам. Зокрема, ліцензії анульовано страховим компаніям ПрАТ «СК «Альфа-Страхування» та ТДВ СК «Мотор-гарант».

Акції й облігації США відсвяткували минулий тиждень разом: чому у 2024 році їх інтереси розійдуться

Американський фондовий ринок закрив зростанням вже 7-й тиждень поспіль — послідовність, якої не було вже декілька років. Основним днем зростання була середа, коли ФРС оголосив підсумки чергового засідання та оновив прогнози. У цей день акції додали майже 1,5%, довгострокові облігації — 2%.