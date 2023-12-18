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18 грудня 2023, 20:00

Головне за понеділок: прогноз курсу валют, НБУ анулював ліцензії компаній Фрідмана та Богуслаєва

Власники обмінників намагаються пограти з курсом: які цінники вони виставлять 18−22 грудня

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В уряді Польщі заговорили про блокаду агроекспорту України мінімум на 20 років за умови, якщо Києву вдасться стати повноправним членом ЄС.

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Акції й облігації США відсвяткували минулий тиждень разом: чому у 2024 році їх інтереси розійдуться

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Джерело: Мінфін
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