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18 грудня 2023, 14:22

Глава МВФ закликала якнайшвидше надати Україні десятки мільярдів доларів

Крісталіна Георгієва закликала союзників України якнайшвидше надати їй допомогу у десятки мільярдів доларів, оскільки затримка фінансування може призвести до дестабілізації в економіці нашої країни. Про це пише Financial Times.

Крісталіна Георгієва закликала союзників України якнайшвидше надати їй допомогу у десятки мільярдів доларів, оскільки затримка фінансування може призвести до дестабілізації в економіці нашої країни.

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Що сказала Георгієва

Очільниця Міжнародного валютного фонду зазначила, що Україні вистачить грошей ще на пару місяців і якщо Захід не надасть фінансову підтримку в найближчому майбутньому, країна буде змушена повернутися до політики, що дестабілізує, наприклад, до друку грошей.

Георгієва підкреслила, що українська економіка повернулась до найкращих перспектив й потребує подальшої підтримки. Глава МВФ заявила, що Україна зробила все можливе, щоб заручитись підтримкою союзників.

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«Вони зробили жорсткі дії, щоб зберегти макроекономічну та фінансову стабільність. МВФ виконав свою роль, ми дуже тісно співпрацюємо з Україною. Нам потрібно, щоб партнери України зробили свій внесок — як США, так і Європа. Зрештою я зберігаю оптимізм, вони отримають фінансування», — додала Георгієва.

Оцінка ситуації

Як заявив високопоставлений західний чиновник заявив виданню, Україна «має деяку гнучкість» і «ймовірно, зможе пережити січень і лютий» завдяки виплатам від МВФ і Світового банку, які мають направити $2 млрд наступного місяця, а також позикам від вітчизняних банків.

Але після цього Києву доведеться або скоротити витрати, або, що ймовірніше, вдатися до монетарного фінансування з боку центрального банку, що спричинить ризик гіперінфляційного сплеску та дестабілізації фінансової системи країни.

Як зазначає FT, згідно з бюджетом, ухваленим минулого місяця, Україні потрібно $41 млрд у вигляді бюджетної підтримки від своїх союзників наступного року.

Джерело: Мінфін
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