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18 грудня 2023, 10:15

Польща може заблокувати агроекспорт України на 20 років

В уряді Польщі заговорили про блокаду агроекспорту України мінімум на 20 років за умови, якщо Києву вдасться стати повноправним членом ЄС. Про це пише УНІАН.

В уряді Польщі заговорили про блокаду агроекспорту України мінімум на 20 років за умови, якщо Києву вдасться стати повноправним членом ЄС.
Фото:comments.ua

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Що відомо

Як зазначив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак в ефірі радіо RMF24, раніше з Варшавою аналогічним чином вчинила Німеччина, захистивши свій ринок від товарів нового сусіда по Євросоюзу.

«Ми повинні захистити свої інтереси, як це зробила Німеччина, коли Польща приєдналася до ЄС, тоді ринок праці для поляків був закритий на вісім років», — вказав він.

За його словами, уряд повинен окреслити, що українські товари (як неперероблені, так і перероблені) є «неліквідними» для ринку Польщі.

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«Вони не потраплять до Польщі, наприклад, 20 років після вступу України до ЄС», — запропонував Колодзейчак.

Коментуючи питання щодо набуття Україною членства ЄС чиновник уточнив, що деякі процеси Варшаві загальмувати «не під силу». Він вважає, що шлях Києва до блоку буде довгим. Польщі слід використати цей час, щоб підготуватися.

Згідно з оцінкою заступника міністра, ринок українських аграріїв зосереджений у владі 95 найбільших агрохолдингів. Вони контролюють половину орних земель України.

Блокування кордонів

Акція протесту польських перевізників розпочалась 6 листопада й буде тривати до 1 лютого або до виконання вимог активістів. До поляків пізніше приєднались й словацькі перевізники.

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Головна вимога — скасування «транспортного безвізу» для українських далекобійників. На думку польських й словацьких перевізників, це надає перевагу українським колегам у боротьби за ринок.

Скільки втрачає Україна через блокування кордонів

Через блокування кордону Україна недораховується мільярдів гривень. За даними голови комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, митниця не виконала план надходжень до бюджету на 19%, — а це 9,3 млрд грн.

За оцінками народної депутатки Юлії Клименко, блокування кордону може призвести до зниження ВВП України на 1% цього року. «Експорт у жовтні становив 5,2 млрд грн, а в листопаді він був 3,8 млрд грн. Різниця, можливо, частково викликана сезонними коливаннями. Але є різні оцінки, що цей страйк нам обійдеться в 1% ВВП», — розповіла вона.

Загальний обсяг експорту автомобільним транспортом у листопаді знизився, порівнюючи з жовтнем, на 26%, тобто на понад чверть. Імпорт обвалився приблизно так само — на 23%.

Найбільше ж від конфлікту на кордоні страждає бізнес. За оцінками Європейської бізнес асоціації, компанії через простої витрачають в середньому 1 млн грн на добу. Причина в тому, що суттєво зростають витрати на перевезення, а, як наслідок, собівартість продукції, що б'є по конкурентоспроможності.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 11

+
+30
Tido oss
Tido oss
18 грудня 2023, 10:29
#
Согласен нам некогда продавать нам нада тока воевать ! женщин теж мобилизировать
+
0
Три літри
Три літри
18 грудня 2023, 10:30
#
заступник міністра сільського господарства

вау

нам жога
+
0
stas12345
stas12345
18 грудня 2023, 10:43
#
Видимо им проще отдать Украину россии, а потом уже решать проблемы по мере их поступления
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
18 грудня 2023, 11:00
#
Такое ощущение, что в школе никто историю Украины не учил. Реальность такова, что у Украины никогда не было реальных союзников. Украину всегда рассматривали как инструмент или ресурс. Каким нужно быть идиотом, чтоб считать поляков своими союзниками? Они спят и видят как вернуть свои территории)
+
+11
Три літри
Три літри
18 грудня 2023, 11:09
#
Они спят и видят как вернуть свои территории)

Владимир Васильевич, перелогиньтесь
+
0
Moonlighter
Moonlighter
18 грудня 2023, 11:25
#
А что тебя удивляет?)
+
0
Андрей Татра
Андрей Татра
18 грудня 2023, 10:47
#
20 лет запрет на агросектор …ничего что это основной сектор экономики. Нужно конструктивно строить свое сотрудничество уже сейчас с более вменяемыми соседями например через порты Руминии (Констанца) порты Дуная (Галац,Тулча,Сулина) и меньше строить перевалку через порты польши (Гдиня и др.) Кто сейчас поймет важность обхода Польши тот выграет в будущем. Например Нибулон уже построил элеватор в Измаиле.
+
+11
Три літри
Три літри
18 грудня 2023, 10:50
#
У Чорному морі в нас і своїх портів вистачає, Румунія нам потрібна лише як воркераунд на випадок проблем в Одесі через дегенератів.

Польща це зовсім інший напрямок і нажаль там іншого шляху немає бо Беларусь є нашим ворогом і використати як альтернативу порти балтійських республік ми не зможемо.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 грудня 2023, 10:52
#
Украинцы должны дать полякам
асимметричный ответ, а это значит,
что надо мобилизовать все валютные
ресурсы и ещё больше импортировать
из Польши продуктов питания.
+
+11
mantis05
mantis05
18 грудня 2023, 11:08
#
При вступлении Украины в ЕС, надо на 100 лет запретить польские, венгерские и словацкие товары, все 100% перечней, мотивируя это условиями адаптации и интеграции.
+
0
dvded .
dvded .
18 грудня 2023, 11:15
#
А Россия не против ли импортировать нашу агропродукцию?
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