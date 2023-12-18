Польща може заблокувати агроекспорт України на 20 років

В уряді Польщі заговорили про блокаду агроекспорту України мінімум на 20 років за умови, якщо Києву вдасться стати повноправним членом ЄС. Про це пише УНІАН.

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Що відомо

Як зазначив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак в ефірі радіо RMF24, раніше з Варшавою аналогічним чином вчинила Німеччина, захистивши свій ринок від товарів нового сусіда по Євросоюзу.

«Ми повинні захистити свої інтереси, як це зробила Німеччина, коли Польща приєдналася до ЄС, тоді ринок праці для поляків був закритий на вісім років», — вказав він.

За його словами, уряд повинен окреслити, що українські товари (як неперероблені, так і перероблені) є «неліквідними» для ринку Польщі.

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«Вони не потраплять до Польщі, наприклад, 20 років після вступу України до ЄС», — запропонував Колодзейчак.

Коментуючи питання щодо набуття Україною членства ЄС чиновник уточнив, що деякі процеси Варшаві загальмувати «не під силу». Він вважає, що шлях Києва до блоку буде довгим. Польщі слід використати цей час, щоб підготуватися.

Згідно з оцінкою заступника міністра, ринок українських аграріїв зосереджений у владі 95 найбільших агрохолдингів. Вони контролюють половину орних земель України.

Блокування кордонів

Акція протесту польських перевізників розпочалась 6 листопада й буде тривати до 1 лютого або до виконання вимог активістів. До поляків пізніше приєднались й словацькі перевізники.

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Головна вимога — скасування «транспортного безвізу» для українських далекобійників. На думку польських й словацьких перевізників, це надає перевагу українським колегам у боротьби за ринок.

Скільки втрачає Україна через блокування кордонів

Через блокування кордону Україна недораховується мільярдів гривень. За даними голови комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, митниця не виконала план надходжень до бюджету на 19%, — а це 9,3 млрд грн.

За оцінками народної депутатки Юлії Клименко, блокування кордону може призвести до зниження ВВП України на 1% цього року. «Експорт у жовтні становив 5,2 млрд грн, а в листопаді він був 3,8 млрд грн. Різниця, можливо, частково викликана сезонними коливаннями. Але є різні оцінки, що цей страйк нам обійдеться в 1% ВВП», — розповіла вона.

Загальний обсяг експорту автомобільним транспортом у листопаді знизився, порівнюючи з жовтнем, на 26%, тобто на понад чверть. Імпорт обвалився приблизно так само — на 23%.

Найбільше ж від конфлікту на кордоні страждає бізнес. За оцінками Європейської бізнес асоціації, компанії через простої витрачають в середньому 1 млн грн на добу. Причина в тому, що суттєво зростають витрати на перевезення, а, як наслідок, собівартість продукції, що б'є по конкурентоспроможності.