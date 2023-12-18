НБУ анулював усі ліцензії страхових компаній Фрідмана та Богуслаєва

Національний банк анулював усі наявні ліцензії вісьмом небанківським установам. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Кому анулювали ліцензії

Зокрема, ліцензії анульовано страховим компаніям ПрАТ «СК «Альфа-Страхування» та ТДВ СК «Мотор-гарант».

Бенефіціаром «Альфа-Страхування» у держреєстрі через кіпрську ABH Ukraine Limited вказаний російський мільярдер Михайло Фрідман. СК «Мотор-гарант» належить колишньому президенту «Мотор-Січі» В'ячеславу Богуслаєву (83,6%) та його сину Олександру (9,9%).

Крім того, Нацбанк анулював ліцензії лізингових компаній ТОВ «Альфа-лізинг Україна» та ТОВ «Паритет фінанс».

Ще 5 грудня 2022 року Нацбанк тимчасово призупинив дію ліцензій, виданих цим компаніям, через невідповідність ділової репутації власників вимогам законодавства. Однак ці установи не виконали рішення Національного банку та не усунули порушення ліцензійних умов.

Згідно з останньою поданою звітністю станом на 30 вересня обсяг страхових премій «Альфа-Страхування» становив 3,99 млн грн, вартість активів — 644,13 млн грн, страхові резерви — 21,05 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,13%.

СК «Мотор-гарант» на ту ж дату мала 233 тис. грн страхових премій, вартість активів — 323,87 млн грн, страхові резерви — 20,87 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,001%.

Крім того, Нацбанк анулював усі наявні ліцензії ПТ «Ломбард „Преміум“ Велічко Олександр Вікторович та компанія», ТОВ «Фінансова компанія «Фінактив», ТОВ «Фінансова компанія «Арго» та ТОВ «Факторингова компанія «Фонд боргових зобов'язань». Ці компанії також не усунули порушення ліцензійних умов.