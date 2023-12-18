Акції й облігації США відсвяткували минулий тиждень разом: чому у 2024 році їх інтереси розійдуться

Американський фондовий ринок закрив зростанням вже 7-й тиждень поспіль — послідовність, якої не було вже декілька років. Основним днем зростання була середа, коли ФРС оголосив підсумки чергового засідання та оновив прогнози. У цей день акції додали майже 1,5%, довгострокові облігації — 2%. Про головні події минулого тижня на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S .

Що святкували ринки

Тиждень очікувано був сповнений низкою важливих новин та подій, головною з яких стало засідання ФРС. Окрім цього, були опубліковані дані щодо інфляції, споживчих витрат, але про все по черзі.

Почнемо з оголошення рішення щодо ставки ФРС, та пресконференції очільника відомства Джерома Пауелла. Ставки залишились без змін — на рівні 5,33%, однак, це було передбачувано та очікувано. Проте, в момент оголошення рішення й облігації, й акції буквально вибухнули зростанням. Причина не в рішенні щодо ставок, а в публікації оновлених макропрогнозів. Посадовці ФРС 1 раз на квартал надають прогнози щодо основних економічних показників США: реального ВВП, рівня безробіття, інфляції та рівня ставок. Що ж такого позитивного там було, порівнюючи з прогнозами, які давали у вересні?

Активніший, ніж очікувалося раніше, розвиток економіки: прогноз щодо ВВП підвищили з 1,4% до 1,5% на 2024-й рік;

Ринок праці: прогноз щодо безробіття без змін — 4,1% на 2024-й рік;

Вартість споживчого кошика американців: інфляція РСЕ — підвищили з 2,4% до 2,5%, що корелює із підвищенням прогнозів ВВП, тобто сильніша економіка сприятиме стійкішій інфляції попиту;

Найголовніше — прогноз щодо ставок: медіанний рівень ставок на 2024 визначено як 4,6%, порівнюючи з 5,1% у вересні (поточний рівень — 5,33%). Це означає офіційне підтвердження завершення циклу ставок, і вказує на м’якішу політику ФРС. Якщо у вересні допускалось лише 1 зниження (базовий крок — 0,25%), то тепер очікується, щонайменше, 3 зниження.

Саме це було причиною зростання: зросли в ціні облігації (а дохідності впали), за ними підтягнулись й акції. Фактично, це є той самий довгоочікуваний Fed Pivot — розворот політики ФРС, коли завершується цикл монетарного посилення, і незабаром починається пом’якшення.

Що може піти не так

Однак, тут є й нюанси. Ринок вкрай оптимістично оцінює темпи зниження ставок: позиціонування облігацій та ф’ючерсів вказують, щонайменше, на 6 знижень ставок, сумарно на 1,5%, тоді як ФРС допускає вдвічі менше — всього на 0,75%. Найвірогідніший сценарій, за яким відбуватиметься послідовне зниження ставок, — це економічний спад, і зниження до рецесії, чого зараз немає ні у фактичній статистиці, ні в прогнозах.

Інфляція все ще залишається вищою від цілі ФРС — 3,1% проти 2%, і саме на це вказав Пауелл на пресконференції: що інфляційний ризик залишається, і може бути так, що ФРС доведеться знову підвищувати ставки у відповідь на прискорення темпів зростання цін. Однак, ринок цього не хоче чути.

А дарма. Свіжий звіт зі споживчої інфляції, що був опублікований напередодні у вівторок, показав силу послуг і споживчого попиту. Дані підтвердили очікування: за рік загальна інфляція сповільнилась до 3,1%, базова, за виключенням палива і продуктів, — на 4%. Але зниження цін на енергетику та паливо було компенсоване зростанням цін на транспортні послуги, медицину та вживані авто.

Зростання цін у цих категоріях свідчить про сильний попит споживачів, що підтвердила й статистика з роздрібних продажах у четвер: продажі за місяць зросли на 0,3%, тоді як інфляція — лише на 0,1%, тобто відбувся реальний приріст споживання, а не лише зростання витрат через збільшення цін.

Іншим ризиком є ситуація на Близькому Сході, а саме — в Червоному морі. Підтримувані Іраном хусити Ємену становлять загрозу для безпеки мореплавання в цьому регіоні. На фоні хаотичних та безсистемних обстрілів Баб-ель-Мандебської протоки хуситами провідні контейнерні компанії (такі, як Maersk) вже призупинили рух через Червоне море. Це важливо, адже тільки через Червоне море можна дістатись Суецького каналу — найкоротшого водного торгового маршруту з країн Близького Сходу та Азії до Європи.

Альтернативи — дорожчі та затратніші, що неминуче спровокує зростання фрахтових ставок. Збільшення логістичних витрат, відповідно, призведе до розкручування інфляції, оскільки свої видатки виробники та продавці перекладатимуть на споживачів.

Тобто чим стійкішою буде економіка у 2024-му, тим вищими залишатимуться ставки в доларі, адже стійкість споживчого попиту підтримає інфляцію. І навпаки: погіршення економіки призведе до зниження ставок. У першому сценарії виграватимуть акції, оскільки бізнес отримає більше доходів; у другому — звісно, що облігації.

Злети та падіння тижня

Попри сильний тиждень для акцій, знайшлися й аутсайдери:

Компанія Тікер Результат за тиждень Oracle ORCL -9,49% Pfizer PFE -7,47% Eli Lilly LLY -4,35% Enphase ENPH +20,3% Broadcom AVGO +19,64% Vertex VRTX +17,29%

Акції Oracle втратили понад 9% капіталізації після слабкого звіту. Компанія вказала на сповільнення темпів зростання доходів від «хмарних» технологій. Однак, Oracle відзначила високий незадоволений попит, і планує побудувати ще 100 нових центрів обробки даних.

Акції Pfizer впали після зниження прогнозів на 2024 рік. Компанія тепер очікує:

прибуток на акцію $2,05−2,25, очікували $3,16;

виручку $58,5−61,5 млрд, при прогнозі $62,66 млрд.

У Pfizer зазначили, що очікують економію від програми реорганізації витрат не менше $4 млрд.

Акції Eli Lilly впали на 2,3%. До цього компанія зростала на фоні очікувань щодо запуску низки препаратів для схуднення. Однак, дані, опубліковані в Журналі Американської медичної асоціації, показали, що пацієнти, які припинили приймати препарат компанії для схуднення Zepbound і перейшли на плацебо, за рік відновили 14% своєї ваги.

Аналітики Jefferies оголосили про початок аналізу акцій альтернативної енергетики. Вони рекомендують купувати First Solar (FSLR), Enphase Energy (ENPH) та SunRun (RUN). Каталізаторами для сектору наступного року є більша ясність щодо положень Закону про скорочення інфляції та стабілізація відсоткових ставок. Це сприяло зростанню акцій ENPH на понад 20% за минулий тиждень.

Citi відновив оцінку акцій Broadcom (AVGO) з рейтингом «Купувати» і ціновим таргетом $1 100. Аналітики відзначили сильні сторони основного бізнесу компанії та збільшення прибутку від придбання VMware. Це сприяло зростанню капіталізації майже на 20% за останній тиждень, що дозволило AVGO увійти до топ-10 найбільших компаній S&P 500.

Акції Vertex зросли на 17% після публікації даних щодо експериментального знеболювального препарату компанії VX-548. Препарат показав статистично і клінічно значуще зниження інтенсивності болю у людей з пошкодженням нервів у результаті діабету.

Головні події тижня

Цей тиждень, по суті, є останнім повноцінним робочим тижнем у 2023-му році. Позаду — велика квартальна експірація, яка пройшла доволі спокійно, та період великих ребалансів пасивних фондів, який відбувається переважно у день експірації. Тож на ринках пануватиме святковий настрій.

Наступного тижня, у понеділок, ринки будуть закриті з нагоди Різдва. Ще за тиждень, на понеділок припадає 1 січня, також вихідний з нагоди святкування Нового року. Такі короткі тижні, зазвичай, характеризуються низьким обсягом торгів. На цьому ж тижні у фокусі буде така статистика:

Вівторок: дозволи на будівництво.

дозволи на будівництво. Середа: споживчі настрої від Conference Board. Продажі вторинного житла.

споживчі настрої від Conference Board. Продажі вторинного житла. Четвер: ВВП. Первинні заявки з безробіття.

ВВП. Первинні заявки з безробіття. П'ятниця: індекс цін витрат на особисте споживання (PCE). Споживчі настрої університету Мічиган. Продажі нових будинків.

Також побачимо декілька важливих корпоративних звітів, зокрема: FedEx (19 грудня, після закриття ринку), Nike (21 грудня, після закриття ринку).