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14 грудня 2023, 20:00

Головне за четвер: Ставка НБУ, рейтинг стійкості та третій транш від МВФ

Рейтинг стійкості: monobank та націоналізований Сенс вриваються до першої десятки

«Мінфін» підготував рейтинг стійкості українських банків за третій квартал цього року. На основі фінансових показників ми визначили, яка установа найміцніше стоїть на ногах, а також дізналися, кому б довірили свої гроші експерти.

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Україна отримала третій транш від МВФ — близько $900 млн

​України отримала третій транш фінансування на суму близько $900 млн (663,9 млн СПЗ) від Міжнародного валютного фонду в рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Джерело: Мінфін
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