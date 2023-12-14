Головне за четвер: Ставка НБУ, рейтинг стійкості та третій транш від МВФ

«Мінфін» підготував рейтинг стійкості українських банків за третій квартал цього року. На основі фінансових показників ми визначили, яка установа найміцніше стоїть на ногах, а також дізналися, кому б довірили свої гроші експерти.

НБУ знизив облікову ставку до 15%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15% річних із 15 грудня. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

НБУ хоче ліквідувати «множинність курсів»: чому готівковий долар дорожчий, ніж на міжбанку

Валютна лібералізація — одне із завдань, які ставить перед собою НБУ. Поступове зняття обмежень дозволить ліквідувати «множинність курсів». Про це неодноразово говорив головний банкір країни Андрій Пишний. Але чи можуть насправді зрівнятися готівковий та безготівковий курс долара?

ЄЦБ залишив облікову ставку незмінною

Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) на засіданні у четвер, 14 грудня, зберегла відсоткові ставки без змін. Базова процентна ставка залишилася на рівні 4,5%, маржинальна кредитна ставка — 4,75%, а депозитна ставка — 4%.

НБУ запропонував торговцям створити резервні канали зв'язку, щоб забезпечити безперебійну роботу POS-терміналів

Банки України мають створити резервні канали зв’язку для POS-терміналів. Кібератака на «Київстар» і збій у мобільного оператора призвів до того, що частина банківської інфраструктури не працювала. Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Україна отримала третій транш від МВФ — близько $900 млн

​України отримала третій транш фінансування на суму близько $900 млн (663,9 млн СПЗ) від Міжнародного валютного фонду в рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF).