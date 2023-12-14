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14 грудня 2023, 13:33

НБУ запропонував торговцям створити резервні канали зв'язку, щоб забезпечити безперебійну роботу POS-терміналів

Банки України мають створити резервні канали зв’язку для POS-терміналів. Кібератака на «Київстар» і збій у мобільного оператора призвів до того, що частина банківської інфраструктури не працювала. Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан, повідомляє пресслужба НБУ.

Банки України мають створити резервні канали зв’язку для POS-терміналів.
Фото:depositphotos

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«Ми з вами вже маємо досвід роботи з резервними каналами зв’язку, якими обладнані банківські відділення та центри обробки даних, тож пропоную розглянути можливість реалізації такого підходу спільно з операторами національних роздрібних мереж і до роботи банківської інфраструктури, зокрема POS-терміналів», — зазначив він.

Атака на Київстар

12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу до інтернету.

Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала атака хакера на ядро ​​мережі.

Читайте: Як кібератака на «Київстар» вплинула на роботу НБУ та банківської інфраструктури

За інформацією банків, переважна більшість банкоматів і терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі. Безперебійно працюють банківські відділення. Безготівкові розрахунки здійснюються в штатному режимі.

Також немає складнощів у роботі мобільних застосунків банків, вони стабільно функціонують, адже здебільшого використовують у процесі входу й для підтвердження операцій не смс-повідомлення, а інші елементи багатофакторної автентифікації.

Читайте: Частина банкоматів та терміналів Ощадбанку не працює через збій у «Київстарі»

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
14 грудня 2023, 16:47
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А кто-то ещо пользуется стационарным телефоном…Ахметова… В чем проблема…
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0
Три літри
Три літри
14 грудня 2023, 18:26
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Проблема в тому що банки знов відібрали у клієнта право вибору.

Спочатку це було с зарплатними картами. Довелось прямо вписувати в текст регулюючих документів право клієнта обирати банк де отримувати зарплатню. Але не допомогло і тоді ввели нову форму «зарплатної відомості» яка гарантує що работотадець і банк не можуть відмовити під соусом про надумані проблеми що де немає можливості вписати рахунок іншого банку. Але навіть це не допомогає в деяких випадках.

От тут так само: з якою сімкартою банк термінал надав — такою і користуйся. Поміняти на іншу не можеш бо просто не буде працювати. Під'єднати через кабельний інтернет не можеш теж.
А купити власний термінал бізнес вважає непотрібною витратою грошей.
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