НБУ запропонував торговцям створити резервні канали зв'язку, щоб забезпечити безперебійну роботу POS-терміналів

Банки України мають створити резервні канали зв’язку для POS-терміналів. Кібератака на «Київстар» і збій у мобільного оператора призвів до того, що частина банківської інфраструктури не працювала. Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан, повідомляє пресслужба НБУ.

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«Ми з вами вже маємо досвід роботи з резервними каналами зв’язку, якими обладнані банківські відділення та центри обробки даних, тож пропоную розглянути можливість реалізації такого підходу спільно з операторами національних роздрібних мереж і до роботи банківської інфраструктури, зокрема POS-терміналів», — зазначив він.

Атака на Київстар

12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу до інтернету.

Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала атака хакера на ядро ​​мережі.

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