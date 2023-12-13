Послугу національного роумінгу для абонентів «Київстар» тимчасово заблоковано — Держспецзв’зку

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій тимчасово заблокував послуги національного роумінгу для абонентів мобільного оператора «Київстар». Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’зку.

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«Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів «Київстар», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, разом з СБУ та представниками телеком-оператора працюють над дослідженням кібератаки.

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Водночас національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО закликає громадян зберігати спокій та максимально користуватися Wi-Fi мережами, а громадські заклади — зробити власні мережі Wi-Fi доступними для всіх користувачів.

Хакерська атака на «Київстар»

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами Комарова, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

Окрім найбільшого мобільного оператора під кіберудар 12 грудня потрапив й monobank, але компанії вдалося відбити напад.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».