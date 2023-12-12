ГУР України знищило усю базу даних російської податкової

Кіберпідрозділи ГУР МО України зламали податкову службу рф й знищили усю базу даних та її резервні копії. Про це повідомила пресслужба Управління 12 грудня.

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Як проходила спецоперація ГУР

Як зазначається, під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів федеральної податкової служби росії, а далі ― у понад 2300 її регіональних серверів по всій рф, а також на території тимчасово окупованого Криму.

Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала податкову.

Наслідки атаки

Внаслідок двох кібератак було повністю ліквідовано конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи — знищено усю базу даних та її резервні копії.

«Зв'язок між центральним офісом у москві та 2300 російськими територіальними управліннями ― паралізований, як і між податковою та Office.ed-it.ru, що виконувала функції дата-центру. Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період», — йдеться у повідомленні ГУР.

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Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї росії опинився в руках воєнної розвідки України.

Відновити роботу податкової росіяни безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль. За оцінками фахівців, параліч у роботі податкової триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі ― неможлива. Кремль на певний час втратив контроль за податками та зборами.