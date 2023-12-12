Головне за вівторок: хакерські атаки на Київстар й monobank

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в третьому кварталі 2023 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,7%, а порівняно з липнем-вереснем 2022 року — на 9,3%.

До халвінгу біткоїну залишилося 4 місяці: як це впливає на ціну цифрового золота

З початку жовтня біткоїн зріс на понад 70%, а минулого тижня оновив черговий максимум 2023 року, досягнувши $44 700 в парі до стейблкоїну Tether USB (USDT) на біржі Binance. Але вже 11 грудня криптовалюта номер один провалила рівень $42, знизившись приблизно на 7%. Чи варто вважати цю корекцію тимчасовою, або цифрове золото знову почне розчаровувати інвесторів, розбирався «Мінфін».

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