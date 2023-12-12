Головне за вівторок: хакерські атаки на Київстар й monobank
Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала атака хакера на ядро мережі. «Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми», — зазначили у пресслужбі «Київстар».
monobank потрапив під масовану кібератаку
monobank потрапив під масовану DDoS-атаку, але команді проекту вдалось відбити її.
ВВП України у третьому кварталі зріс на 0,7% — Держстат
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в третьому кварталі 2023 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,7%, а порівняно з липнем-вереснем 2022 року — на 9,3%.
До халвінгу біткоїну залишилося 4 місяці: як це впливає на ціну цифрового золота
З початку жовтня біткоїн зріс на понад 70%, а минулого тижня оновив черговий максимум 2023 року, досягнувши $44 700 в парі до стейблкоїну Tether USB (USDT) на біржі Binance. Але вже 11 грудня криптовалюта номер один провалила рівень $42, знизившись приблизно на 7%. Чи варто вважати цю корекцію тимчасовою, або цифрове золото знову почне розчаровувати інвесторів, розбирався «Мінфін».
Коментарі - 2
В группу входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации"(не входит с декабря 2022), украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ (работают под брендом Билайн)
Материнская компания Альфа-групп
— LetterOne (47,9 %);
— Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor (8,3 %);
— остальные акции в свободном обращении (43,8 %).
В 2022 году Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев,
попавшие под западные санкции, а также Андрей Косогов вышли из состава директоров LetterOne. После их ухода контролировать холдинг стал
лорд Мервин Дэвис.
LetterOne по итогам 2022 года получил рекордный убыток в размере $7,85 млрд.
Упала стоимость всех ключевых активов, которыми владеет LetterOne, за исключением
акций турецкого сотового оператора Turkcell. Наибольший убыток компании принесли частные капиталовложения (минус $2,5 млрд) и доля в немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea (минус $2,3 млрд).
Общий годовой убыток в 2022 году оказался почти на $3,3 млрд больше, чем в 2021 году ($7,85 млрд против $4,56 млрд). Стоимость чистых активов компании сократилась
примерно с $27 млрд до около $19 млрд.