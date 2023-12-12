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12 грудня 2023, 20:00

Головне за вівторок: хакерські атаки на Київстар й monobank

Хакерська атака на «Київстар»

Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала атака хакера на ядро ​​мережі. «Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми», — зазначили у пресслужбі «Київстар».

monobank потрапив під масовану кібератаку

monobank потрапив під масовану DDoS-атаку, але команді проекту вдалось відбити її.

ВВП України у третьому кварталі зріс на 0,7% — Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в третьому кварталі 2023 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,7%, а порівняно з липнем-вереснем 2022 року — на 9,3%.

До халвінгу біткоїну залишилося 4 місяці: як це впливає на ціну цифрового золота

З початку жовтня біткоїн зріс на понад 70%, а минулого тижня оновив черговий максимум 2023 року, досягнувши $44 700 в парі до стейблкоїну Tether USB (USDT) на біржі Binance. Але вже 11 грудня криптовалюта номер один провалила рівень $42, знизившись приблизно на 7%. Чи варто вважати цю корекцію тимчасовою, або цифрове золото знову почне розчаровувати інвесторів, розбирався «Мінфін».

Як зміниться облікова ставка — опитування

14 грудня Монетарний комітет НБУ ухвалить рішення щодо облікової ставки. За попередніми прогнозами та анонсами НБУ, ставка може бути знижена на 1−2%, до 14−15% річних.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
12 грудня 2023, 20:08
#
Че порожняки гоняете все и так уже знают что Veon (ранее VimpelCom Ltd., также ВымпелКом Лтд, произносится Вымпелко́м ли́митед) — холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки.
В группу входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации"(не входит с декабря 2022), украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ (работают под брендом Билайн)

Материнская компания Альфа-групп
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+15
Qwerty1999
Qwerty1999
12 грудня 2023, 20:23
#
Состав акционеров компании VEON:
— LetterOne (47,9 %);
— Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor (8,3 %);
— остальные акции в свободном обращении (43,8 %).

В 2022 году Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев,
попавшие под западные санкции, а также Андрей Косогов вышли из состава директоров LetterOne. После их ухода контролировать холдинг стал
лорд Мервин Дэвис.

LetterOne по итогам 2022 года получил рекордный убыток в размере $7,85 млрд.
Упала стоимость всех ключевых активов, которыми владеет LetterOne, за исключением
акций турецкого сотового оператора Turkcell. Наибольший убыток компании принесли частные капиталовложения (минус $2,5 млрд) и доля в немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea (минус $2,3 млрд).
Общий годовой убыток в 2022 году оказался почти на $3,3 млрд больше, чем в 2021 году ($7,85 млрд против $4,56 млрд). Стоимость чистых активов компании сократилась
примерно с $27 млрд до около $19 млрд.
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