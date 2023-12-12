З початку жовтня біткоїн зріс на понад 70%, а минулого тижня оновив черговий максимум 2023 року, досягнувши $44 700 в парі до стейблкоїну Tether USB (USDT) на біржі Binance. Але вже 11 грудня криптовалюта номер один провалила рівень $42, знизившись приблизно на 7%. Чи варто вважати цю корекцію тимчасовою, або цифрове золото знову почне розчаровувати інвесторів, розбирався «Мінфін».
До халвінгу біткоїну залишилося 4 місяці: як це впливає на ціну цифрового золота
Біткоїн досяг дна 21 листопада 2022 року. З того часу перша криптовалюта зросла на 185%. Приголомшливе ралі штовхнуло індекс страху та жадібності в зону «Надзвичайна жадібність», що робить подальше просування вгору крихким.
Логічними будуть запитання: «Де буде сформована локальна вершина? Якого розміру очікувати корекцію?». На них ми шукали відповідь за допомогою інструментів Фібоначчі та технічних індикаторів. Які результати отримали — читайте в нашому матеріалі.
Незабаром халвінг: як він впливає на ціну
За всю історію існування першої криптовалюти в її блокчейні тричі відбувалося зменшення винагороди за майнінг наполовину (халвінг):
- 28 листопада 2012 року;
- 9 липня 2016 року;
- 11 травня 2020 року.
Згідно з розрахунками на основі характеристик блокчейну біткоїну, наступний халвінг відбудеться 12 квітня 2024 року. Криптоспільнота з нетерпінням очікує цієї події, оскільки вона передує значному зростанню вартості біткоїну (так було у всіх попередніх випадках).
Оскільки халвінг вже тричі мав місце в історії функціонування біткоїну, проаналізуємо, як поводила себе перша криптовалюта до цієї запрограмованої події та після неї. Повноцінно дослідити зможемо халвінги 2016 та 2020 років.
Напередодні халвінгу BTC формує локальне дно. У 2011 році воно було зафіксоване на позначці в $2 (джерело котирувань — криптовалютна біржа Bitstamp). Далі, з жовтня до серпня 2012 року, біткоїн зростав, додавши 800% ($16). Напередодні халвінгу розпочалася корекція, яка стерла за Фібоначчі трохи більше ніж 61,8% всіх досягнень. Зростання від локального дна після халвінгу принесло першій криптовалюті 58 150% приросту.
Зміна вартості BTC напередодні першого халвінга
Джерело: Bitstamp
У 2015 році локальне дно було зафіксоване на позначці в $152. Зростання між локальним дном та халвінгом повернуло 61,8% попередніх втрат, біткоїн зріс до $779 за монету. За три тижні до халвінгу розпочалася корекція, яка стерла 50% здобутків (падіння до $465). Загалом, із локального мінімуму ціна зросла до $19 666 (+12 938%).
Зміна вартості BTC напередодні другого халвінга
Джерело: Bitstamp
Наступне локальне дно було зафіксоване в грудні 2018 року на позначці $3 122. Зростання напередодні халвінгу повернуло 61,8% попередніх втрат. Після цього знову відбулася корекція, яка повернула ціну практично до локального дна — $3 850 (-93% від здобутків). Далі розпочалося зростання, цифрове золото додало 2 210%.
Зміна вартості BTC напередодні третього халвінга
Джерело: Bitstamp
Всі наведені метрики ми звели в таблицю, щоб систематизувати зібрані дані.
|
Халвінг
|
Відновлення напередодні халвінгу, %
|
Корекція напередодні халвінгу, %
|
Зростання після халвінгу від локального дна, %
|
1
|
-
|
61,8
|
58 150
|
2
|
61,8
|
50
|
12 938
|
3
|
61,8
|
93
|
2 210
Маючи ці цифри, можемо спрогнозувати поведінку біткоїну напередодні четвертого халвінгу та після нього.
Скільки коштуватиме біткоїн
Прогноз вартості біткоїну на 2024 та 2025 роки
Перше, що ми спрогнозуємо, — це відновлення першої криптовалюти після досягнення локального дна 21 листопада 2022 року, яке відбувається зараз.
Кожного разу, коли біткоїн фіксував локальне дно, він відновлювався на 61,8% за Фібоначчі. Якщо припустити, що і зараз матимемо аналогічну ситуацію, то поточний імпульс має завершитися на позначці $48 555.
Прогноз відновлення біткоїну напередодні халвінга 12 квітня 2024 року
Після відновлення завжди відбувалася корекція, розмір якої був не менше 50%. Маючи можливі максимуми ($48 555), визначаємо позначку, до якої може коригуватися біткоїн після відновлення, — $32 017 і нижче.
Прогноз корекції біткоїну напередодні халвінга 12 квітня 2024 року
Яких рівнів досягне біткоїн у 2025 році
З історичних даних, які ми зібрали з графіка BTC/USD, помітно, що приріст першої криптовалюти з кожним халвінгом сповільнюється, і темпи сповільнення зростають. Такий перебіг подій є логічним, оскільки обсяг капіталу не є безмежним і з часом його стає важче залучати.
Якщо порівняємо приріст біткоїну від локального дна до локальних максимумів, після яких починається криптозима, то після другого халвінгу приріст сповільнився в 4,49 рази, після третього — у 5,85. Взявши різницю між цими значеннями та додавши до останнього, можемо зрозуміти, у скільки разів сповільниться приріст біткоїну після 4 халвінгу — у 7,21. Тобто виходить, що з локального дна ($15 479) біткоїн зросте на 306,5% — до $62 922. Зрозуміло, що навряд чи ми обійдемося без оновлення історичного максимуму, тож цей підхід є хибним. Тоді ми вирішили порівняти між собою імпульси, і от що вийшло:
- імпульс після другого халвінга був у 16,6 разів більшим, ніж імпульс після першого;
- імпульс після третього халвінга був у 3,3 рази більшим за попередній.
Як не крути, є сповільнення. Проте, після третього халвінга відбулася доволі цікава подія — котирування біткоїну опустилися нижче попереднього піку ($19 666). Такого раніше ніколи не відбувалося. Це може свідчити про новий етап розвитку першої криптовалюти, і ми б дали йому назву «Легалізація, регулювання та визнання».
За даними Coingecko, станом на зараз понад половини країн світу легалізували криптовалюти. Майже 65% країн, які легалізували криптовалюту, є країнами, що розвиваються, а також країнами Азії та Африки.
Легалізація біткоїну
Джерело: Coingecko
Паралельно набирає обертів регулювання цифрового золота, а отже, ми перебуваємо на порозі нової криптовалютної ери.
Якщо ми на новому етапі розвитку криптовалют, тоді біткоїну доступні коефіцієнти зростання 3,3 або 16,6. Оптимісти скажуть 16,6, але ця цифра є малоймовірною та фантастичною, оскільки ціна біткоїну в такому випадку має сягнути $1 160 000, а капіталізація — перевищити $22 трлн. Для порівняння: капіталізація ринку золота складає $11,3 трлн і він функціонує майже два століття.
Реалістичнішим є другий варіант, коли біткоїн зросте у 3,3 рази, тоді його ціна може досягти позначки у $243 000, а капіталізація — $4,4 трлн. Також цей коефіцієнт є логічним, виходячи з того, що криптовалюта перейшла з першого етапу зародження на другий етап становлення. На першому етапі біткоїн зріс у 16,6 разів, на другому — у 3,3 рази. Ми перейшли на другий етап старшого рівня.
Підсумуємо наш прогноз за біткоїном:
- Зростання до $48 555;
- Корекція нижче $32 017;
- Відновлення висхідного тренду та зростання до $243 000.
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