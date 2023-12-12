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12 грудня 2023, 14:30

До халвінгу біткоїну залишилося 4 місяці: як це впливає на ціну цифрового золота

З початку жовтня біткоїн зріс на понад 70%, а минулого тижня оновив черговий максимум 2023 року, досягнувши $44 700 в парі до стейблкоїну Tether USB (USDT) на біржі Binance. Але вже 11 грудня криптовалюта номер один провалила рівень $42, знизившись приблизно на 7%. Чи варто вважати цю корекцію тимчасовою, або цифрове золото знову почне розчаровувати інвесторів, розбирався «Мінфін».

З початку жовтня біткоїн зріс на понад 70%, а минулого тижня оновив черговий максимум 2023 року, досягнувши $44 700 в парі до стейблкоїну Tether USB (USDT) на біржі Binance.

Біткоїн досяг дна 21 листопада 2022 року. З того часу перша криптовалюта зросла на 185%. Приголомшливе ралі штовхнуло індекс страху та жадібності в зону «Надзвичайна жадібність», що робить подальше просування вгору крихким.

Логічними будуть запитання: «Де буде сформована локальна вершина? Якого розміру очікувати корекцію?». На них ми шукали відповідь за допомогою інструментів Фібоначчі та технічних індикаторів. Які результати отримали — читайте в нашому матеріалі.

Незабаром халвінг: як він впливає на ціну

За всю історію існування першої криптовалюти в її блокчейні тричі відбувалося зменшення винагороди за майнінг наполовину (халвінг):

  • 28 листопада 2012 року;
  • 9 липня 2016 року;
  • 11 травня 2020 року.

Згідно з розрахунками на основі характеристик блокчейну біткоїну, наступний халвінг відбудеться 12 квітня 2024 року. Криптоспільнота з нетерпінням очікує цієї події, оскільки вона передує значному зростанню вартості біткоїну (так було у всіх попередніх випадках).

Оскільки халвінг вже тричі мав місце в історії функціонування біткоїну, проаналізуємо, як поводила себе перша криптовалюта до цієї запрограмованої події та після неї. Повноцінно дослідити зможемо халвінги 2016 та 2020 років.

Напередодні халвінгу BTC формує локальне дно. У 2011 році воно було зафіксоване на позначці в $2 (джерело котирувань — криптовалютна біржа Bitstamp). Далі, з жовтня до серпня 2012 року, біткоїн зростав, додавши 800% ($16). Напередодні халвінгу розпочалася корекція, яка стерла за Фібоначчі трохи більше ніж 61,8% всіх досягнень. Зростання від локального дна після халвінгу принесло першій криптовалюті 58 150% приросту.

Зміна вартості BTC напередодні першого халвінга

Джерело: Bitstamp

У 2015 році локальне дно було зафіксоване на позначці в $152. Зростання між локальним дном та халвінгом повернуло 61,8% попередніх втрат, біткоїн зріс до $779 за монету. За три тижні до халвінгу розпочалася корекція, яка стерла 50% здобутків (падіння до $465). Загалом, із локального мінімуму ціна зросла до $19 666 (+12 938%).

Зміна вартості BTC напередодні другого халвінга

Джерело: Bitstamp

Наступне локальне дно було зафіксоване в грудні 2018 року на позначці $3 122. Зростання напередодні халвінгу повернуло 61,8% попередніх втрат. Після цього знову відбулася корекція, яка повернула ціну практично до локального дна — $3 850 (-93% від здобутків). Далі розпочалося зростання, цифрове золото додало 2 210%.

Зміна вартості BTC напередодні третього халвінга

Джерело: Bitstamp

Всі наведені метрики ми звели в таблицю, щоб систематизувати зібрані дані.

Халвінг

Відновлення напередодні халвінгу, %

Корекція напередодні халвінгу, %

Зростання після халвінгу від локального дна, %

1

-

61,8

58 150

2

61,8

50

12 938

3

61,8

93

2 210


Маючи ці цифри, можемо спрогнозувати поведінку біткоїну напередодні четвертого халвінгу та після нього.

Скільки коштуватиме біткоїн

Прогноз вартості біткоїну на 2024 та 2025 роки

Перше, що ми спрогнозуємо, — це відновлення першої криптовалюти після досягнення локального дна 21 листопада 2022 року, яке відбувається зараз.

Кожного разу, коли біткоїн фіксував локальне дно, він відновлювався на 61,8% за Фібоначчі. Якщо припустити, що і зараз матимемо аналогічну ситуацію, то поточний імпульс має завершитися на позначці $48 555.

Прогноз відновлення біткоїну напередодні халвінга 12 квітня 2024 року

Після відновлення завжди відбувалася корекція, розмір якої був не менше 50%. Маючи можливі максимуми ($48 555), визначаємо позначку, до якої може коригуватися біткоїн після відновлення, — $32 017 і нижче.

Прогноз корекції біткоїну напередодні халвінга 12 квітня 2024 року

Яких рівнів досягне біткоїн у 2025 році

З історичних даних, які ми зібрали з графіка BTC/USD, помітно, що приріст першої криптовалюти з кожним халвінгом сповільнюється, і темпи сповільнення зростають. Такий перебіг подій є логічним, оскільки обсяг капіталу не є безмежним і з часом його стає важче залучати.

Якщо порівняємо приріст біткоїну від локального дна до локальних максимумів, після яких починається криптозима, то після другого халвінгу приріст сповільнився в 4,49 рази, після третього — у 5,85. Взявши різницю між цими значеннями та додавши до останнього, можемо зрозуміти, у скільки разів сповільниться приріст біткоїну після 4 халвінгу — у 7,21. Тобто виходить, що з локального дна ($15 479) біткоїн зросте на 306,5% — до $62 922. Зрозуміло, що навряд чи ми обійдемося без оновлення історичного максимуму, тож цей підхід є хибним. Тоді ми вирішили порівняти між собою імпульси, і от що вийшло:

  • імпульс після другого халвінга був у 16,6 разів більшим, ніж імпульс після першого;
  • імпульс після третього халвінга був у 3,3 рази більшим за попередній.

Як не крути, є сповільнення. Проте, після третього халвінга відбулася доволі цікава подія — котирування біткоїну опустилися нижче попереднього піку ($19 666). Такого раніше ніколи не відбувалося. Це може свідчити про новий етап розвитку першої криптовалюти, і ми б дали йому назву «Легалізація, регулювання та визнання».

За даними Coingecko, станом на зараз понад половини країн світу легалізували криптовалюти. Майже 65% країн, які легалізували криптовалюту, є країнами, що розвиваються, а також країнами Азії та Африки.

Легалізація біткоїну

Джерело: Coingecko

Паралельно набирає обертів регулювання цифрового золота, а отже, ми перебуваємо на порозі нової криптовалютної ери.

Якщо ми на новому етапі розвитку криптовалют, тоді біткоїну доступні коефіцієнти зростання 3,3 або 16,6. Оптимісти скажуть 16,6, але ця цифра є малоймовірною та фантастичною, оскільки ціна біткоїну в такому випадку має сягнути $1 160 000, а капіталізація — перевищити $22 трлн. Для порівняння: капіталізація ринку золота складає $11,3 трлн і він функціонує майже два століття.

Реалістичнішим є другий варіант, коли біткоїн зросте у 3,3 рази, тоді його ціна може досягти позначки у $243 000, а капіталізація — $4,4 трлн. Також цей коефіцієнт є логічним, виходячи з того, що криптовалюта перейшла з першого етапу зародження на другий етап становлення. На першому етапі біткоїн зріс у 16,6 разів, на другому — у 3,3 рази. Ми перейшли на другий етап старшого рівня.

Підсумуємо наш прогноз за біткоїном:

  1. Зростання до $48 555;
  2. Корекція нижче $32 017;
  3. Відновлення висхідного тренду та зростання до $243 000.
Автор:
Серюга Михайло
Інвестиційний експерт Серюга Михайло
Академія "Мінфін"
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
12 грудня 2023, 19:54
#
А може бути що це останій халвінг і акули ринку закриють всі свої позиції виведуть кошти на каймани і будуть до кінця спокійно жити. А ви там любителі МММ розбирайтеся самі.
+
0
Criptor82
Criptor82
12 грудня 2023, 21:13
#
Напевно перед останній) з кожним новим халвінгом винагорода майнерів зменшується, при цьому росте складність та час добування блоку. Наразі витрати великих майнінгових ферм чималі, на forklog читав, що вартість добування 1 бітка в країнах на кшалт США десь 17тис$ після наступного халвінга, майнить для багатьох великих контор стане не вигідно, доведеться відключати обладнання та зливати резерви))
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 грудня 2023, 21:30
#
Не погано.
+
+30
Criptor82
Criptor82
12 грудня 2023, 21:36
#
А взагалі так ніхто за 15 років і не пояснив в чому цінність бітка. І чому він коштує 40000$ а не 4 цента. Всі ці розмови про унікальність блокчейна в основі якого криптографія, викликає посмішку. Як засіб платежу за товари, то це досить сумнівно, бо грунтується чисто на вірі, що він чогось вартує. Як цінні папери то це теж бред. Єдине що є позитивним це можливість переведення з однієї біткоін адреси на іншу долаючи при цьому тисячі кілометрів, десятка кордонів та офіційну банківську систему. Таке враження, що хтось обкатує в світових маштабах саму технологію управління грошовими потоками минаючи банківську систему, типу це був прототип майбутнього глобального CBDC. Приватні банки в цій схемі не потрібні) а те що на крипті багатьох нагріють, то це ще журнал the Economist показав на обкладинці у вересні 2021р. Да і Гері Генслер коли доповідав на слуханнях в Сенаті стосовно кріпти в грудні 2021, теж гарно поржав із сенаторами при відповіді на питання про цінність кріпти))
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