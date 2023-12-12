До халвінгу біткоїну залишилося 4 місяці: як це впливає на ціну цифрового золота

З початку жовтня біткоїн зріс на понад 70%, а минулого тижня оновив черговий максимум 2023 року, досягнувши $44 700 в парі до стейблкоїну Tether USB (USDT) на біржі Binance. Але вже 11 грудня криптовалюта номер один провалила рівень $42, знизившись приблизно на 7%. Чи варто вважати цю корекцію тимчасовою, або цифрове золото знову почне розчаровувати інвесторів, розбирався «Мінфін».

Біткоїн досяг дна 21 листопада 2022 року. З того часу перша криптовалюта зросла на 185%. Приголомшливе ралі штовхнуло індекс страху та жадібності в зону «Надзвичайна жадібність», що робить подальше просування вгору крихким.

Логічними будуть запитання: «Де буде сформована локальна вершина? Якого розміру очікувати корекцію?». На них ми шукали відповідь за допомогою інструментів Фібоначчі та технічних індикаторів. Які результати отримали — читайте в нашому матеріалі.

Незабаром халвінг: як він впливає на ціну

За всю історію існування першої криптовалюти в її блокчейні тричі відбувалося зменшення винагороди за майнінг наполовину (халвінг):

28 листопада 2012 року;

9 липня 2016 року;

11 травня 2020 року.

Згідно з розрахунками на основі характеристик блокчейну біткоїну, наступний халвінг відбудеться 12 квітня 2024 року. Криптоспільнота з нетерпінням очікує цієї події, оскільки вона передує значному зростанню вартості біткоїну (так було у всіх попередніх випадках).

Оскільки халвінг вже тричі мав місце в історії функціонування біткоїну, проаналізуємо, як поводила себе перша криптовалюта до цієї запрограмованої події та після неї. Повноцінно дослідити зможемо халвінги 2016 та 2020 років.

Напередодні халвінгу BTC формує локальне дно. У 2011 році воно було зафіксоване на позначці в $2 (джерело котирувань — криптовалютна біржа Bitstamp). Далі, з жовтня до серпня 2012 року, біткоїн зростав, додавши 800% ($16). Напередодні халвінгу розпочалася корекція, яка стерла за Фібоначчі трохи більше ніж 61,8% всіх досягнень. Зростання від локального дна після халвінгу принесло першій криптовалюті 58 150% приросту.

Зміна вартості BTC напередодні першого халвінга

Джерело: Bitstamp

У 2015 році локальне дно було зафіксоване на позначці в $152. Зростання між локальним дном та халвінгом повернуло 61,8% попередніх втрат, біткоїн зріс до $779 за монету. За три тижні до халвінгу розпочалася корекція, яка стерла 50% здобутків (падіння до $465). Загалом, із локального мінімуму ціна зросла до $19 666 (+12 938%).

Зміна вартості BTC напередодні другого халвінга

Джерело: Bitstamp

Наступне локальне дно було зафіксоване в грудні 2018 року на позначці $3 122. Зростання напередодні халвінгу повернуло 61,8% попередніх втрат. Після цього знову відбулася корекція, яка повернула ціну практично до локального дна — $3 850 (-93% від здобутків). Далі розпочалося зростання, цифрове золото додало 2 210%.

Зміна вартості BTC напередодні третього халвінга

Джерело: Bitstamp

Всі наведені метрики ми звели в таблицю, щоб систематизувати зібрані дані.

Халвінг Відновлення напередодні халвінгу, % Корекція напередодні халвінгу, % Зростання після халвінгу від локального дна, % 1 - 61,8 58 150 2 61,8 50 12 938 3 61,8 93 2 210



Маючи ці цифри, можемо спрогнозувати поведінку біткоїну напередодні четвертого халвінгу та після нього.

Скільки коштуватиме біткоїн

Прогноз вартості біткоїну на 2024 та 2025 роки

Перше, що ми спрогнозуємо, — це відновлення першої криптовалюти після досягнення локального дна 21 листопада 2022 року, яке відбувається зараз.

Кожного разу, коли біткоїн фіксував локальне дно, він відновлювався на 61,8% за Фібоначчі. Якщо припустити, що і зараз матимемо аналогічну ситуацію, то поточний імпульс має завершитися на позначці $48 555.

Прогноз відновлення біткоїну напередодні халвінга 12 квітня 2024 року

Після відновлення завжди відбувалася корекція, розмір якої був не менше 50%. Маючи можливі максимуми ($48 555), визначаємо позначку, до якої може коригуватися біткоїн після відновлення, — $32 017 і нижче.

Прогноз корекції біткоїну напередодні халвінга 12 квітня 2024 року

Яких рівнів досягне біткоїн у 2025 році

З історичних даних, які ми зібрали з графіка BTC/USD, помітно, що приріст першої криптовалюти з кожним халвінгом сповільнюється, і темпи сповільнення зростають. Такий перебіг подій є логічним, оскільки обсяг капіталу не є безмежним і з часом його стає важче залучати.

Якщо порівняємо приріст біткоїну від локального дна до локальних максимумів, після яких починається криптозима, то після другого халвінгу приріст сповільнився в 4,49 рази, після третього — у 5,85. Взявши різницю між цими значеннями та додавши до останнього, можемо зрозуміти, у скільки разів сповільниться приріст біткоїну після 4 халвінгу — у 7,21. Тобто виходить, що з локального дна ($15 479) біткоїн зросте на 306,5% — до $62 922. Зрозуміло, що навряд чи ми обійдемося без оновлення історичного максимуму, тож цей підхід є хибним. Тоді ми вирішили порівняти між собою імпульси, і от що вийшло:

імпульс після другого халвінга був у 16,6 разів більшим, ніж імпульс після першого;

імпульс після третього халвінга був у 3,3 рази більшим за попередній.

Як не крути, є сповільнення. Проте, після третього халвінга відбулася доволі цікава подія — котирування біткоїну опустилися нижче попереднього піку ($19 666). Такого раніше ніколи не відбувалося. Це може свідчити про новий етап розвитку першої криптовалюти, і ми б дали йому назву «Легалізація, регулювання та визнання».

За даними Coingecko, станом на зараз понад половини країн світу легалізували криптовалюти. Майже 65% країн, які легалізували криптовалюту, є країнами, що розвиваються, а також країнами Азії та Африки.

Легалізація біткоїну

Джерело: Coingecko

Паралельно набирає обертів регулювання цифрового золота, а отже, ми перебуваємо на порозі нової криптовалютної ери.

Якщо ми на новому етапі розвитку криптовалют, тоді біткоїну доступні коефіцієнти зростання 3,3 або 16,6. Оптимісти скажуть 16,6, але ця цифра є малоймовірною та фантастичною, оскільки ціна біткоїну в такому випадку має сягнути $1 160 000, а капіталізація — перевищити $22 трлн. Для порівняння: капіталізація ринку золота складає $11,3 трлн і він функціонує майже два століття.

Реалістичнішим є другий варіант, коли біткоїн зросте у 3,3 рази, тоді його ціна може досягти позначки у $243 000, а капіталізація — $4,4 трлн. Також цей коефіцієнт є логічним, виходячи з того, що криптовалюта перейшла з першого етапу зародження на другий етап становлення. На першому етапі біткоїн зріс у 16,6 разів, на другому — у 3,3 рази. Ми перейшли на другий етап старшого рівня.

Підсумуємо наш прогноз за біткоїном: