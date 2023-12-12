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12 грудня 2023, 15:14

МВФ не змінив прогноз росту ВВП України: до 4,5% у 2023 році

Міжнародний валютний фонд не змінив прогноз росту ВВП України за підсумками цього року, який становитиме 4,5%. МВФ також прогнозує збільшення міжнародних резервів до $40 млрд. Про це повідомляють на сайті організації.

Міжнародний валютний фонд не змінив прогноз росту ВВП України за підсумками цього року, який становитиме 4,5%.

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Прогноз МВФ

В огляді Фонду зазначається, що незважаючи на війну, макроекономічні показники виявилися сильнішими, ніж очікувалося. Стійкість економіки призвела до кращих показників зростання, тривалого стрімкого зниження інфляції та стабільного валютного ринку, в тому числі після виходу Національного банку України з прив’язки обмінного курсу, підкріпленого потужними резервами.

Базовий прогноз зростання реального ВВП у 2023 році — 4,5%, як й прогнозувалось у листопаді. У 2024 році Фонд очікує, що зростання дещо пом’якшиться до 3−4% якщо війна буде продовжуватись.

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Однак у МВФ додають, що перспективи залишаються схильними до значних ризиків, пов’язаних із надзвичайно високою невизначеністю, спричиненою війною, потенційними помилками в політиці та затримками або дефіцитом зовнішнього фінансування.

За підсумками року МВФ очікує, що міжнародні резерви України становитимуть $39,5 млрд. Нагадаємо, що за даними Нацбанку, на 6 грудня міжнародні резерви становили $38,8 млрд.

Фонд очікує, що Україна зменшить дефіцит бюджету, збільшить доходи та ухвалить Національну стратегії доходів.

Інші прогнози

Раніше «Мінфін» писав про те, що НБУ прогнозує рост реального ВВП в Україні у 2023 році на 5%, а Dragon Capital підвищив оцінку ВВП України до 5,2%. в Держстаті порахували, що ВВП України у третьому кварталі зріс на 0,7%.

Також свій прогноз на ріст ВВП України дало й міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings. Із моменту останнього огляду у червні агенція підвищило прогноз зростання економіки у 2023 році з 3,5% до 5,1%.

Джерело: Мінфін
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