Dragon Capital підвищив оцінку ВВП України до 5,2% у 2023 році

Dragon Capital підвищив оцінку економічного зростання у 2023 році на 0,7 в.п. до 5,2% р/р. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Аналітики також зберігають макроекономічний прогноз на 2024 рік, незважаючи на ризики зовнішнього фінансування. Зазначається, що українська економіка продовжує відновлюватись швидше, ніж очікувалося.

Dragon Capital очікує, що темпи зростання реального ВВП в листопаді-грудні сповільняться з +10,5% у жовтні, оціненими Мінекономіки, в основному через коливання виробництва агропродукції. Однак, за оцінкою компанії, у четвертому кварталі 2023 року реальний ВВП зросте на 5% р/р, порівняно з 3%, які прогнозувалися раніше.

Компанія зберігає свій прогноз економічного зростання у 2024 році, очікуючи, що реальний ВВП збільшиться на 4% р/р. Одним із ключових драйверів зростання стане часткове відновлення експорту морськими портами та, відповідно, збільшення виробництва в пов’язаних секторах (добування руди, металургія, вантажні перевезення, внутрішня торгівля). Також економіку підтримає розвиток внутрішньої оборонної промисловості.

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