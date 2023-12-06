Попри війну, економіка України відновлюється. Ба більше, цей процес відбувається швидше, ніж очікувалося. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
НБУ розповів, як почувається сьогодні економіка
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Просто про економіку
Так, за прогнозом НБУ, реальний ВВП у 2023 році зросте на 5%. Хоча ще на початку року експерти оцінювали можливі зміни на рівні менш як 1%.
Завдяки чому вдається досягти такого результату
Насамперед завдячуємо неймовірній адаптивності українського бізнесу та населення до умов воєнного часу. Навіть за складних воєнних умов підприємства швидко й ефективно налагоджують виробництво та логістику.
Варто відзначити також внесок аграріїв. Цього року погодні умови сприяли високій урожайності, а за деякими культурами вона навіть була рекордною. І хоч зупинення роботи «зернового коридору» обмежуватиме експорт, розширення альтернативних шляхів, зокрема через дунайські порти, його підтримуватиме.
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Високі бюджетні витрати на армію, соціальну підтримку та проєкти відновлення пошкодженої інфраструктури теж сприяють пожвавленню економіки.
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