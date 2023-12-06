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6 грудня 2023, 18:37

НБУ розповів, як почувається сьогодні економіка

Попри війну, економіка України відновлюється. Ба більше, цей процес відбувається швидше, ніж очікувалося. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Попри війну, економіка України відновлюється.
Фото:depositphotos

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Просто про економіку

Так, за прогнозом НБУ, реальний ВВП у 2023 році зросте на 5%. Хоча ще на початку року експерти оцінювали можливі зміни на рівні менш як 1%.

Завдяки чому вдається досягти такого результату

Насамперед завдячуємо неймовірній адаптивності українського бізнесу та населення до умов воєнного часу. Навіть за складних воєнних умов підприємства швидко й ефективно налагоджують виробництво та логістику.

Варто відзначити також внесок аграріїв. Цього року погодні умови сприяли високій урожайності, а за деякими культурами вона навіть була рекордною. І хоч зупинення роботи «зернового коридору» обмежуватиме експорт, розширення альтернативних шляхів, зокрема через дунайські порти, його підтримуватиме.

Читайте: Реальний ВВП України у другому кварталі за рік збільшився на 19,5%

Високі бюджетні витрати на армію, соціальну підтримку та проєкти відновлення пошкодженої інфраструктури теж сприяють пожвавленню економіки.

Крім того, стабільне внутрішнє середовище з помірною інфляцією, стійкими валютним ринком і банківською системою створюють необхідний ґрунт для подальшого економічного відновлення.

Прогнози НБУ

НБУ прогнозує, що у 2024 році реальний ВВП збільшиться на 3,6%. Цьому допоможе та сама адаптивність українського бізнесу, а також збереження бюджетної підтримки.
У 2025 році після зниження безпекових ризиків, що є головним припущенням прогнозу НБУ, зростання ВВП пришвидшиться до 6%.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+53
NoNameX
NoNameX
6 грудня 2023, 19:14
#
«Завдяки чому вдається досягти такого результату» — грошам від ЄС і Америки. Якщо в 2024 не дадуть, тоді подивимось на «стабільне внутрішнє середовище з помірною інфляцією, стійкими валютним ринком і банківською системою».
+
0
zzzachary
zzzachary
6 грудня 2023, 19:26
#
Може НБУ вже час дозволити знімати з рахунку більше 100 тис грн на день?! А також на поповнення 400 тис на місяць, тоді і економіка стане пожвавіше!
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
6 грудня 2023, 23:13
#
А ті 800 млрд що НБУ надрукувала хоч копійка в економіку попала? Чи тільки в облігації?
+
0
vt313
vt313
7 грудня 2023, 9:28
#
300 млрд. А куда им деваться, кроме экономики?
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