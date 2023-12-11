Fitch покращило прогноз зростання ВВП України цього року

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings із моменту останнього огляду у червні підвищило прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 3,5% до 5,1%. Про це повідомили у пресслужбі агентства, передає Інтерфакс-Україна.

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Прогноз зростання ВВП

Аналітики прогнозують уповільнення послідовного відновлення економіки України до кінця року та зростання ВВП за весь рік на рівні 3,8% у 2024 році та 4,5% у 2025 році.

При цьому у Fitch вказують, що зниження інтенсивності війни, значне повернення мігрантів та активніше відновлення чорноморських портів та експортного потенціалу можуть призвести до вищих показників.

Агентство зазначило, пославшись на дані ООН, що кількість українських біженців у 2023 році була відносно стабільною і в листопаді становила 6,3 млн людей.

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За прогнозами Fitch, бюджетний дефіцит залишиться високим: 16,9% ВВП у 2024 році та 16,3% ВВП у 2025 році порівняно з 15,4% ВВП у 2022 році та 17% ВВП (з урахуванням грантів) у 2023 році.

«Fitch очікує, що підтримка бюджету на 2024 рік буде лише трохи нижчою від прогнозованої на 2023 рік суми в $43 млрд, незважаючи на політичні ризики, пов'язані із затвердженням обіцяного фінансування», — йдеться у документі.

Прогнози щодо фінансування

Водночас агентство бачить велику невизначеність фінансування з 2025 року, частково через виборчий цикл у США, потенційну втому донорів, залишкові ризики за планами фінансування ЄС та можливість того, що внутрішній банківський сектор не зможе нарощувати свої вкладення в державний борг.

Водночас завдяки значній зовнішній підтримці, контролю за рухом капіталу і меншому відтоку витрат біженців за кордоном, міжнародні резерви України зросли на $10,8 млрд за 12 місяців — до $38,8 млрд.

Якою буде інфляція

Відносно інфляції Fitch очікує її зростання з 5,1% за підсумками листопада цього року в середньому до 9,1% у 2024−2025 роках, частково через ефект бази, помірно високі темпи зростання заробітної плати і збоїв у внутрішніх ланцюжках постачання.

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«Fitch очікує, що продовження валютних інтервенцій сприятиме підтримці широкої стабільності курсу гривні до долара США у короткостроковій перспективі, поряд із відносно поступовою лібералізацією рахунку операцій із капіталом», — також наголошується у документі.