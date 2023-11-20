Головне за понеділок: Долар відвойовує позиції на міжбанку та найбільш прибуткові та збиткові банки

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 листопада 2023, 20:00

Головне за понеділок: Долар відвойовує позиції на міжбанку та найбільш прибуткові та збиткові банки

Три держбанки очолили рейтинг найприбутковіших

Приватбанк за підсумками третього кварталу 2023 року знову очолив перелік найприбутковіших, заробивши 13,62 млрд грн, на другому місці за цим показником опинився Ощадбанк (7,34 млрд грн) та націоналізований у липні Сенс-Банк (3,44 млрд грн). Про це свідчать дані Національного банку України.

Долар відвойовує позиції гривні на міжбанку: як відреагує курс в обмінниках

«Гру на зниження» за рахунок заливання ринку «дешевим» доларом минулого тижня НБУ припинив. Понад те, на певному етапі він навіть дозволив долару вирости на міжбанку майже до 36,35 гривень. Що ще, крім дій регулятора, формуватиме курс гривні цього тижня.

Головні події тижня на фондовому ринку США: чого чекають від Nvidia та американських споживачів

Ринок акцій США знову закрив тиждень зростанням, якому, однак, завдячує лише 1 день — вівторок. Ринок зріс широким фронтом: NASDAQ +2%, S&P 500 та довгострокові облігації додали 2,3%. Детальніше про головні події минулого тижня на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S.

Українська нерухомість: яке житло коштує дорожче та яке радять купувати експерти

Інвестиції у нерухомість навіть сьогодні можуть принести високий дохід. Але щоб заробити гроші, а не головний біль, треба знати, куди вкладати, і кому з часом можна буде продати такий актив. Про тренди ринку нерухомості, що та де купувати, а також як уникнути ризиків, розповіли експерти у ході дискусії на конференції «Жити на відсотки».

Кількість небанківських компаній зменшилась втричі: що чекає на ринок далі

Нацбанк отримав повноваження з регулювання ринку небанківських фінансових послуг — страховиків, фінансових компаній, лізингодавців, кредитних спілок та ломбардів — понад три роки тому. Як із того часу змінився ринок, та як його змінюватимуть надалі, — розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

У Празі почав роботу український «Паспортний сервіс»

Державне підприємство «Документ» відкрило в Празі новий центр «Паспортний сервіс», який зможе обслуговувати до 500 українців.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+14
Александр Агафонов
Александр Агафонов
20 листопада 2023, 23:03
#
Читаю «на втором месте по этому показателю оказался Сбербанк (7,34 млрд грн)» и не могу понять — это какой такой Сбербанк? Тот что переименовался в МР-банк и был ликвидирован с началом войны (25 фев 2022)? Или это речь всё же за Ощад?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами