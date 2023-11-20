Головне за понеділок: Долар відвойовує позиції на міжбанку та найбільш прибуткові та збиткові банки

Приватбанк за підсумками третього кварталу 2023 року знову очолив перелік найприбутковіших, заробивши 13,62 млрд грн, на другому місці за цим показником опинився Ощадбанк (7,34 млрд грн) та націоналізований у липні Сенс-Банк (3,44 млрд грн). Про це свідчать дані Національного банку України.

Долар відвойовує позиції гривні на міжбанку: як відреагує курс в обмінниках

«Гру на зниження» за рахунок заливання ринку «дешевим» доларом минулого тижня НБУ припинив. Понад те, на певному етапі він навіть дозволив долару вирости на міжбанку майже до 36,35 гривень. Що ще, крім дій регулятора, формуватиме курс гривні цього тижня.