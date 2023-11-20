Головне за понеділок: Долар відвойовує позиції на міжбанку та найбільш прибуткові та збиткові банки
Приватбанк за підсумками третього кварталу 2023 року знову очолив перелік найприбутковіших, заробивши 13,62 млрд грн, на другому місці за цим показником опинився Ощадбанк (7,34 млрд грн) та націоналізований у липні Сенс-Банк (3,44 млрд грн). Про це свідчать дані Національного банку України.
Долар відвойовує позиції гривні на міжбанку: як відреагує курс в обмінниках
«Гру на зниження» за рахунок заливання ринку «дешевим» доларом минулого тижня НБУ припинив. Понад те, на певному етапі він навіть дозволив долару вирости на міжбанку майже до 36,35 гривень. Що ще, крім дій регулятора, формуватиме курс гривні цього тижня.
Головні події тижня на фондовому ринку США: чого чекають від Nvidia та американських споживачів
Ринок акцій США знову закрив тиждень зростанням, якому, однак, завдячує лише 1 день — вівторок. Ринок зріс широким фронтом: NASDAQ +2%, S&P 500 та довгострокові облігації додали 2,3%. Детальніше про головні події минулого тижня на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S.
Українська нерухомість: яке житло коштує дорожче та яке радять купувати експерти
Інвестиції у нерухомість навіть сьогодні можуть принести високий дохід. Але щоб заробити гроші, а не головний біль, треба знати, куди вкладати, і кому з часом можна буде продати такий актив. Про тренди ринку нерухомості, що та де купувати, а також як уникнути ризиків, розповіли експерти у ході дискусії на конференції «Жити на відсотки».
Кількість небанківських компаній зменшилась втричі: що чекає на ринок далі
Нацбанк отримав повноваження з регулювання ринку небанківських фінансових послуг — страховиків, фінансових компаній, лізингодавців, кредитних спілок та ломбардів — понад три роки тому. Як із того часу змінився ринок, та як його змінюватимуть надалі, — розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
У Празі почав роботу український «Паспортний сервіс»
Державне підприємство «Документ» відкрило в Празі новий центр «Паспортний сервіс», який зможе обслуговувати до 500 українців.
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