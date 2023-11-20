Три держбанки очолили рейтинг найприбутковіших

П'ятірка найприбутковіших

За його даними, у п'ятірці банків з найбільшим чистим прибутком у третьому кварталі також опинилися два банки з іноземним капіталом — Райффайзен Банк (3,02 млрд грн) та Укрсиббанк (2,1 млрд грн).

На шостому місці за розміром прибутку опинився ПУМБ (2 млрд грн), далі розмістився угорський ОТП Банк (1,89 млрд грн), Укрексімбанк (1,62 млрд грн), Сітібанк (1,47 млрд грн) та Креді Агріколь Банк (1,3 млрд грн).

Майже такий же чистий прибуток отримав за липень-вересень цього року Універсал банк (працює під брендом mono) — 1,29 млрд грн.

Найзбитковіші банки

Перелік із 7 збиткових банків у третьому кварталі очолив банк Перший інвестиційний банк (33 млн грн), Кредит-Дніпро (29,8 млн грн) та Привекс-Банк (27,5 млн грн).

Загалом за третій квартал чистий прибуток 63 платоспроможних банків становив 42,33 млрд грн при розформуванні резервів на 5 млрд грн та збільшенні загальних активів на 87,25 млрд грн.