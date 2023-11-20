Приватбанк за підсумками третього кварталу 2023 року знову очолив перелік найприбутковіших, заробивши 13,62 млрд грн, на другому місці за цим показником опинився Ощадбанк (7,34 млрд грн) та націоналізований у липні Сенс-Банк (3,44 млрд грн). Про це свідчать дані Національного банку України.
Три держбанки очолили рейтинг найприбутковіших
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П'ятірка найприбутковіших
За його даними, у п'ятірці банків з найбільшим чистим прибутком у третьому кварталі також опинилися два банки з іноземним капіталом — Райффайзен Банк (3,02 млрд грн) та Укрсиббанк (2,1 млрд грн).
На шостому місці за розміром прибутку опинився ПУМБ (2 млрд грн), далі розмістився угорський ОТП Банк (1,89 млрд грн), Укрексімбанк (1,62 млрд грн), Сітібанк (1,47 млрд грн) та Креді Агріколь Банк (1,3 млрд грн).
Майже такий же чистий прибуток отримав за липень-вересень цього року Універсал банк (працює під брендом mono) — 1,29 млрд грн.
Найзбитковіші банки
Перелік із 7 збиткових банків у третьому кварталі очолив банк Перший інвестиційний банк (33 млн грн), Кредит-Дніпро (29,8 млн грн) та Привекс-Банк (27,5 млн грн).
Загалом за третій квартал чистий прибуток 63 платоспроможних банків становив 42,33 млрд грн при розформуванні резервів на 5 млрд грн та збільшенні загальних активів на 87,25 млрд грн.
Коментарі - 12
ранее просто ликвидировали:
— ПИБ
— Сбербанк россии
— Форвард
— ВТБ
и т. д.
Этому же баласту сдуру присвоили статус «системного»,
а банки с таким статусом ликвидировать проблематично.
Вот и решили национализировать.
и перспективы возврата околонулевые.
В докапитализации банку пока отказано.
Остаётся только одно — вкладываться в ОВГЗ и генерить прибыль,
повышая тарифы и комиссии, принудительно загоняя новых клиентов
и манипулируя отчислениями в резервы.
Чтобы избежать исков в международных судах в будущем уже сейчас
собственник подумывают о слиянии Сенс-банка с Ощадом или Укргазом.
Рекомендую дождаться результатов стресс-тестирования НБУ или
хотя-бы окончания 2023 года, ведь довольно часто в ноябре-декабре
многие банки приводят свои показали к требованиям НБУ, что может
существенно повлиять на прибыль банка по итогам года, например,
как это было ранее, когда в конце года Сенс-банк пересмотрел параметры
резервирования своего кредитного портфеля и автоматически
влетел на убытки по итогам года…
Я Вам напомню, что в 2012—2014 годах бесследно с деньгами вкладчиков и самого НБУ исчезло куча ведущих банков, которые регулярно проходили все эти «стресс-тестирования НБУ». У нас это всё фикция, будет команда-накосить бабла, НБУ с удовольствием порешают, раздеребанят за неделю, ещё и рефинанс дадут и концы в воду (в Лондон), проходили уже. Не было «благословения» сверху, никто не посыпался даже при реальной войне, невзирая на слабые результаты «стресс-тестирования НБУ».
«О каком „стресс-тестирования НБУ“
в Украине может быть речь?»
26 квіт. 2023
Національний банк розпочинає оцінку стійкості
банківської системи в умовах воєнного часу
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-rozpochinaye-otsinku-stiykosti-bankivskoyi-sistemi-v-umovah-voyennogo-chasu
«Я Вам напомню…»
Мені це не цікаво…
Я живу сьогоденням…
Не тільки Ви, будь який голова НБУ мріє бути Гонтарєвой, все що для цього потрібно-благословення зверху, а ці всі стрес-тести, щоденні звіти, щомісячні аудити до задниці. Все це за день помножиться на 0 і конвертується в надприбутки вузького кола осіб, і ніхто навіть питанням не задастся, а як же так…10 років перевіряли і був завжди А+++++, а за ніч зник, безслідно, і ні грощей ні банку ні допомоги НБУ, та й навіть сам НБУ поцікавився, то де ж хоча б його гроші, лише в 2020. :) Це Україна, тут так буває.
«а ці всі стрес-тести, щоденні звіти, щомісячні аудити до задниці»
Вам до задниці.
Мені до задниці.
Може ще комусь до задниці.
То у чому власне ваша проблема,
що вирішили активувати цю дискусію?!
Ще один приклад, в 2014 для виплат вкладів Дельта, був ОБРАНИЙ новостворенний банк Михайлівський !!!, який прогнозовано кинув вкладників Дельти і на ті 200к що лишилось.
І не потрібно розказувать, що це співпадіння чи т.п., звісно це було задумано і реалізовано за підтримки НБУ та ПОП особисто.
У нас реальний доктор наук може бути двірником, а реальний рецедивіст-президентом, всі регалії тут нічого не варті.