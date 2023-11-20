Державне підприємство «Документ» відкрило в Празі новий центр «Паспортний сервіс», який зможе обслуговувати до 500 українців на день. Про це повідомляє Укрінформ.
У Празі почав роботу український «Паспортний сервіс»
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
«Держава піклується про своїх громадян і завжди їм допомагає, не лишає на самоті», — сказала директорка відокремленого підрозділу ДП «Документ» у ЧР Анастасія Кузмицька. Вона подякувала дипломатам за всебічну допомогу в налагодженні роботи, а також колективу за докладені зусилля.
Кузмицька уточнила, що десять співробітників почали працювати в Чехії у березні 2023 року на мобільних комплексах — спеціально обладнаних автобусах, які працювали як пересувні станції. На початку було шість станцій, які оформили з того часу документи понад 27 тисячам громадян. З жовтня штат сервісу був збільшений до 26 людей, і відтепер вони обслуговуватимуть громадян в обладнаному приміщенні з 13 вікнами прийому та чотирма вікнами видачі документів, зокрема паспортів і водійських прав. Пропускна спроможність центру — до 500 людей на день.
Тимчасовий повірений у справах України в Чеській Республіці Віталій Усатий на церемонії відкриття висловив переконання, що центр, обладнаний за найсучаснішими стандартами, стане великими помічником у наданні якісних послуг громадянам України, яких наразі у ЧР понад пів мільйона.
Графік роботи центру
Центр «Паспортний сервіс» у Празі працюватиме з понеділка до суботи з 9:00 до 18:00 без перерви. Він став 12-м подібним у Європі та другим за розміром після берлінського.
Коментарі