У Празі почав роботу український «Паспортний сервіс»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 листопада 2023, 15:49

У Празі почав роботу український «Паспортний сервіс»

Державне підприємство «Документ» відкрило в Празі новий центр «Паспортний сервіс», який зможе обслуговувати до 500 українців на день. Про це повідомляє Укрінформ.

Державне підприємство «Документ» відкрило в Празі новий центр «Паспортний сервіс», який зможе обслуговувати до 500 українців на день.
Фото: ukrinform.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Держава піклується про своїх громадян і завжди їм допомагає, не лишає на самоті», — сказала директорка відокремленого підрозділу ДП «Документ» у ЧР Анастасія Кузмицька. Вона подякувала дипломатам за всебічну допомогу в налагодженні роботи, а також колективу за докладені зусилля.

Кузмицька уточнила, що десять співробітників почали працювати в Чехії у березні 2023 року на мобільних комплексах — спеціально обладнаних автобусах, які працювали як пересувні станції. На початку було шість станцій, які оформили з того часу документи понад 27 тисячам громадян. З жовтня штат сервісу був збільшений до 26 людей, і відтепер вони обслуговуватимуть громадян в обладнаному приміщенні з 13 вікнами прийому та чотирма вікнами видачі документів, зокрема паспортів і водійських прав. Пропускна спроможність центру — до 500 людей на день.

Тимчасовий повірений у справах України в Чеській Республіці Віталій Усатий на церемонії відкриття висловив переконання, що центр, обладнаний за найсучаснішими стандартами, стане великими помічником у наданні якісних послуг громадянам України, яких наразі у ЧР понад пів мільйона.

Графік роботи центру

Центр «Паспортний сервіс» у Празі працюватиме з понеділка до суботи з 9:00 до 18:00 без перерви. Він став 12-м подібним у Європі та другим за розміром після берлінського.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами