У Празі почав роботу український «Паспортний сервіс»

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Що відомо

«Держава піклується про своїх громадян і завжди їм допомагає, не лишає на самоті», — сказала директорка відокремленого підрозділу ДП «Документ» у ЧР Анастасія Кузмицька. Вона подякувала дипломатам за всебічну допомогу в налагодженні роботи, а також колективу за докладені зусилля.

Кузмицька уточнила, що десять співробітників почали працювати в Чехії у березні 2023 року на мобільних комплексах — спеціально обладнаних автобусах, які працювали як пересувні станції. На початку було шість станцій, які оформили з того часу документи понад 27 тисячам громадян. З жовтня штат сервісу був збільшений до 26 людей, і відтепер вони обслуговуватимуть громадян в обладнаному приміщенні з 13 вікнами прийому та чотирма вікнами видачі документів, зокрема паспортів і водійських прав. Пропускна спроможність центру — до 500 людей на день.

Тимчасовий повірений у справах України в Чеській Республіці Віталій Усатий на церемонії відкриття висловив переконання, що центр, обладнаний за найсучаснішими стандартами, стане великими помічником у наданні якісних послуг громадянам України, яких наразі у ЧР понад пів мільйона.

Графік роботи центру

Центр «Паспортний сервіс» у Празі працюватиме з понеділка до суботи з 9:00 до 18:00 без перерви. Він став 12-м подібним у Європі та другим за розміром після берлінського.