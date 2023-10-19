Головне за четвер: Бюджетні інвестиції в нерухомість, дохідність депозитів та проєкт Держбюджету-2024

Щоб почати інвестувати в українську нерухомість, тепер не обов’язково мати значний капітал. Стартувати можна зі значно доступнішим бюджетом. «Мінфін» розповість про особливості таких інвестицій, ступінь їх ризиковості та дохідності.

В Україні різко виросло карткове шахрайство — НБУ

Українці почали частіше скаржитися на карткове шахрайство. Про це НБУ розповів «Мінфіну» у відповіді на його запит.

Депозити дешевшають: що краще — купити валюту чи нести гроші до банку

Вже за тиждень НБУ може знову знизити ключову ставку, що змусить банки ще активніше різати дохідність депозитів. Розберемо, чи буде вигідно й надалі розміщувати свої кошти в банках, та які умови обрати консервативним та ризиковим інвесторам.

Рада підтримала підвищення податку на прибуток для банків до 36%

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону щодо особливостей оподаткування банків.

Додатково 300 мільярдів на оборону. Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10038, який передбачає збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн.

Рада ухвалила проєкт Держбюджету-2024 в першому читанні

19 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт Державного бюджету на 2024 рік в першому читанні. «За» відповідне рішення проголосувало 285 народних депутатів.