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19 жовтня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за четвер: Бюджетні інвестиції в нерухомість, дохідність депозитів та проєкт Держбюджету-2024

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Щоб почати інвестувати в українську нерухомість, тепер не обов’язково мати значний капітал. Стартувати можна зі значно доступнішим бюджетом. «Мінфін» розповість про особливості таких інвестицій, ступінь їх ризиковості та дохідності.

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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10038, який передбачає збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн.

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Джерело: Мінфін
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