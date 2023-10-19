19 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт Державного бюджету на 2024 рік в першому читанні. Про це написав в телеграм-каналі перший заступник голови Податкового комітету
Рада ухвалила проєкт Держбюджету-2024 в першому читанні
19 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт Державного бюджету на 2024 рік в першому читанні. Про це написав в телеграм-каналі перший заступник голови Податкового комітету
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«За» відповідне рішення проголосувало 285 народних депутатів.
«Далі Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проєкт Бюджету», — написав він.
Основні показники бюджету:
- Доходи — у сумі 1.746,3 млрд грн
- Видатки — у сумі 3.308,9 млрд грн
- Граничний обсяг дефіциту — у сумі 1.593,6 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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