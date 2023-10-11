Головне за середу: Збереження грошей під час війни, касові чеки в таксі та дохідність депозитів

В умовах війни та економічної кризи перед багатьма українцями постає питання, як зберегти свої заощадження. Примноження ж активів відходить на другий план. «Мінфін» розбирався, куди інвестувати, щоб мінімізувати ризики, та чи є можливість заробити за таких умов.

Україна отримала $1,15 мільярда грантових коштів від США

Сьогодні, 11 жовтня, до державного бюджету України надійшов грант від США у розмірі $1,5 млрд через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Найкращий відгук вересня: чому в Приватбанку краще не доводити до блокування валютної картки

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у вересні. Ним став користувач Артем Угримов, який розповів, як крадіжка грошей з його карти шахраями відкрила скриньку Пандори з іншими негараздами для його бюджету.

Податкова: з 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки

Водії, які надають послуги перевезення пасажирів та приймають до оплати готівку та/або електронні платіжні засоби, повинні видавати чеки.

Кожен другий великий банк зрізав дохідність депозитів: які вклади постраждали найбільше

Великі банки вже почали активно знижувати депозитні ставки. Якщо з 13 до 27 вересня дохідність гривневих вкладів зрізали одиниці, то за останні два тижні з 26 великих банків, депозитні пропозиції яких відстежує «Мінфін», ставки знизили 14. Скільки наразі платять своїм приватним клієнтам фінустанови з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».