Сьогодні, 11 жовтня, до державного бюджету України надійшов грант від США у розмірі $1,5 млрд через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Україна отримала $1,15 мільярда грантових коштів від США
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Кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).
Проект має на меті часткову компенсацію видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.
У 2023 році Україна отримала вже $10,9 млрд прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.
Залучене грантове фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету, зокрема на:
- виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям, виплати житлово-комунальних субсидій),
- виплати співробітникам ДСНС,
- оплату праці працівників державних органів та педагогічних установ.
«Надзвичайно вдячні Уряду США за солідарність та безпрецедентну підтримку України. Від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло $22,9 млрд від Сполучених Штатів», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
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