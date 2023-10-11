Україна отримала $1,15 мільярда грантових коштів від США

Сьогодні, 11 жовтня, до державного бюджету України надійшов грант від США у розмірі $1,5 млрд через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

Проект має на меті часткову компенсацію видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

У 2023 році Україна отримала вже $10,9 млрд прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.

Залучене грантове фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету, зокрема на:

виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям, виплати житлово-комунальних субсидій),

виплати співробітникам ДСНС,

оплату праці працівників державних органів та педагогічних установ.

«Надзвичайно вдячні Уряду США за солідарність та безпрецедентну підтримку України. Від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло $22,9 млрд від Сполучених Штатів», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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