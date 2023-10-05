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5 жовтня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за четвер: Гроші клієнтів Фрідом Фінанс, ліквідація Укрбудінвестбанку та прогноз курсу долара і євро

Влада готова повернути гроші клієнтам Фрідом Фінанс: що може стати цьому на заваді

Фрідом Фінанс Україна перебуває під санкціями вже майже рік. Після їх запровадження було заморожено 12,8 тис. рахунків, на яких, загалом, розміщено 3,5 млрд грн. Таким чином, кожен клієнт у середньому втратив доступ до 273 тис. грн. Зараз, нарешті, з'явилась надія, що клієнти зможуть повернути свої кошти. Проблема лише в тому, що влада поки не визначилась, як це зробити.

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Останніми днями на ринках відбулося декілька знакових подій, які суттєво вплинули як на ринок акцій, так і на ринок криптовалют. Тож ми вжили заходів, щоб зменшити ризики та покращити дохідність криптопортфелю. Розповідаємо, що змінили та як вибудували подальшу стратегію інвестування.

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Джерело: Мінфін
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