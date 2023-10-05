Головне за четвер: Гроші клієнтів Фрідом Фінанс, ліквідація Укрбудінвестбанку та прогноз курсу долара і євро

Фрідом Фінанс Україна перебуває під санкціями вже майже рік. Після їх запровадження було заморожено 12,8 тис. рахунків, на яких, загалом, розміщено 3,5 млрд грн. Таким чином, кожен клієнт у середньому втратив доступ до 273 тис. грн. Зараз, нарешті, з'явилась надія, що клієнти зможуть повернути свої кошти. Проблема лише в тому, що влада поки не визначилась, як це зробити.

НБУ відкликав банківську ліцензію та ліквідував Укрбудінвестбанк

Національний банк України, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення від 5 жовтня 2023 року № 350-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Український будівельно-інвестиційний банк».

«Мінфін» ґрунтовно перетрусив свій криптопортфель: що продали і чому

Останніми днями на ринках відбулося декілька знакових подій, які суттєво вплинули як на ринок акцій, так і на ринок криптовалют. Тож ми вжили заходів, щоб зменшити ризики та покращити дохідність криптопортфелю. Розповідаємо, що змінили та як вибудували подальшу стратегію інвестування.

Гнучкий курс валют. Що буде з валютою за новими правилами НБУ (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про режим «керованої гнучкості обмінного курсу»: НБУ запровадив на валютному ринку режим «керованої гнучкості обмінного курсу». Чи посилить це стійкість валютного ринку та економіки? Прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень з 5 по 11 жовтня.

МВФ очікує зростання економіки України у 2023 році близько 3%

Міжнародний валютний фонд, який у червні покращив прогноз зростання ВВП України цього року з діапазону «від -3% до +1%» до «від +1% до +3%», зараз оцінює динаміку економіки ближче до верхнього краю цього нового діапазону. Про це повідомив заступник глави місії МВФ в Україні Натан Епштейн.