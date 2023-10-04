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4 жовтня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за середу: Курс долара, дохідність депозитів та відшкодування вкладникам банків-банкротів у «Дії»

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Режим «гнучкого курсоутворення»: скільки коштуватиме долар та євро найближчими днями

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Вкладникам збанкрутілих банків відшкодували 6 мільйонів за першу добу роботи послуги в «Дії»

Українцям відшкодували понад 6 млн грн вкладів в банках-банкрутах за першу добу роботи послуги в «Дії». Уже понад 1 400 людей скористалися сервісом та подали заяви про повернення коштів.

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Невеликі банки почали активно знижувати дохідність гривневих депозитів: якщо минулого разу зменшили ставки лише три банки, то за останні два тижні — вже вісім. Зниження коливались у межах 0,5−1,5 в.п. Докладніше про актуальні пропозиції для приватних клієнтів від банків з депозитним портфелем до 2 млрд грн у свіжому огляді «Мінфіну».

Джерело: Мінфін
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