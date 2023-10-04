Головне за середу: Курс долара, дохідність депозитів та відшкодування вкладникам банків-банкротів у «Дії»

Скасування фіксованого курсу викликало неабияке хвилювання у пересічних громадян. Такий крок багато хто сприймає як початок девальвації гривні. Прокоментувати крок регулятора і його наслідки «Мінфін» попросив заступника голови НБУ Юрія Гелетія.

Україна може отримати 186 мільярдів євро після вступу до ЄС — FT

Вступ України до ЄС, згідно з внутрішніми оцінками спільного бюджету Євросоюзу, дасть Україні право на отримання близько 186 млрд євро впродовж семи років.

Режим «гнучкого курсоутворення»: скільки коштуватиме долар та євро найближчими днями

Зміна правил гри на валютному ринку та перехід до політики «керованого гнучкого курсу» практично збіглися з приїздом до України місії МВФ. Мабуть, цей крок був узгоджений із Фондом уже давно і для Нацбанку знадобилася просто остання відмашка. Що змінилося і як ці зміни вплинуть на валютний ринок, розповість «Мінфін».

Вкладникам збанкрутілих банків відшкодували 6 мільйонів за першу добу роботи послуги в «Дії»

Українцям відшкодували понад 6 млн грн вкладів в банках-банкрутах за першу добу роботи послуги в «Дії». Уже понад 1 400 людей скористалися сервісом та подали заяви про повернення коштів.

Невеликі банки ріжуть дохідність депозитів і зберігають високу дохідність за вкладами на 3 місяці

Невеликі банки почали активно знижувати дохідність гривневих депозитів: якщо минулого разу зменшили ставки лише три банки, то за останні два тижні — вже вісім. Зниження коливались у межах 0,5−1,5 в.п. Докладніше про актуальні пропозиції для приватних клієнтів від банків з депозитним портфелем до 2 млрд грн у свіжому огляді «Мінфіну».