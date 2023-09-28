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28 вересня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за четвер: Бюджет-2024, держборг України та дохідність депозитів

Бюджет-2024: чи вистачить грошей на армію, як зміняться зарплати та пенсії

Проєкт бюджету на 2024 рік вже у Парламенті. Попри те, що понад половину видатків надалі йтиме на оборону, урядовці запланували підвищення зарплат, пенсій та субсидій. Про соціальну складову головного кошториса країни на наступний рік і реалістичність озвучених планів розповість «Мінфін».

Транш від ЄС збільшив у серпні держборг України на 37 млрд грн

Сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 36,96 млрд грн, у доларовому еквіваленті — на $1,01 млрд у серпні 2023 року.

Як продати 2-гривневу монету за 690 грн

Попри війну та падіння платоспроможності більшості населення, люди продовжують інвестувати у монети, випущені НБУ. Хтось робить це з патріотичних міркувань, хтось поповнює свою колекцію, інші купують їх для подальшого заробітку. Як працює цей ринок і які проблеми завдає пересічному покупцю, розповість «Мінфін».

ЄБРР зберіг цьогорічний прогноз зростання ВВП України на 1%

ЄБРР підтвердив свій травневий прогноз зростання української економіки у 2023 році на 1% після спаду на 29,1% минулого року, хоча більшість українських та міжнародних аналітиків останнім часом суттєво покращила свої оцінки. Про це йдеться в оновлених «Регіональних економічних перспективах».

38% податок для банків не вплине на дохідність депозитів: що говорить НБУ

Оподаткування прибутку українських банків за ставкою 38% терміном на два роки, як нещодавно запропонував Нацбанк, ще не оформлене в остаточний законопроєкт, дискусії щодо нововведення тривають. Про це йдеться в офіційній відповіді Національного банку для «Мінфіну».

Джерело: Мінфін
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