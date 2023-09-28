ЄБРР зберіг цьогорічний прогноз зростання ВВП України на 1%

ЄБРР підтвердив свій травневий прогноз зростання української економіки у 2023 році на 1% після спаду на 29,1% минулого року, хоча більшість українських та міжнародних аналітиків останнім часом суттєво покращила свої оцінки. Про це йдеться в оновлених «Регіональних економічних перспективах», передає Інтерфакс-Україна.

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«У 2023 році економічне зростання в Україні очікується на рівні 1% (що відображає глибоке негативне зростання у річному вираженні в січні-лютому), збільшившись до 3% у 2024 році», — йдеться у повідомленні.

Падіння ВВП

ЄБРР нагадує, що у першому кварталі 2023 року ВВП України впав на 10,5% у річному обчисленні, хоча приплив зовнішнього фінансування в обсягах більших, ніж у 2022 році, і нова програма МВФ надали підтримку макроекономічній стабільності, збільшили валютні резерви до рекордного рівня $41,7 млрд на кінець липня 2023 року і допомогли знизити інфляцію до 8,6% у серпні 2023 року з пікового значення у 26,6% у грудні 2022 року.

Ці позитивні події відкрили Нацбанку України можливість розпочати пом'якшення грошово-кредитної політики та поступове зняття деяких валютних обмежень, запроваджених після повномасштабного вторгнення рф.

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