ЄБРР зберіг цьогорічний прогноз зростання ВВП України на 1%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

28 вересня 2023, 12:01 Читать на русском

ЄБРР зберіг цьогорічний прогноз зростання ВВП України на 1%

ЄБРР підтвердив свій травневий прогноз зростання української економіки у 2023 році на 1% після спаду на 29,1% минулого року, хоча більшість українських та міжнародних аналітиків останнім часом суттєво покращила свої оцінки. Про це йдеться в оновлених «Регіональних економічних перспективах», передає Інтерфакс-Україна.

ЄБРР підтвердив свій травневий прогноз зростання української економіки у 2023 році на 1% після спаду на 29,1% минулого року, хоча більшість українських та міжнародних аналітиків останнім часом суттєво покращила свої оцінки.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«У 2023 році економічне зростання в Україні очікується на рівні 1% (що відображає глибоке негативне зростання у річному вираженні в січні-лютому), збільшившись до 3% у 2024 році», — йдеться у повідомленні.

Падіння ВВП

ЄБРР нагадує, що у першому кварталі 2023 року ВВП України впав на 10,5% у річному обчисленні, хоча приплив зовнішнього фінансування в обсягах більших, ніж у 2022 році, і нова програма МВФ надали підтримку макроекономічній стабільності, збільшили валютні резерви до рекордного рівня $41,7 млрд на кінець липня 2023 року і допомогли знизити інфляцію до 8,6% у серпні 2023 року з пікового значення у 26,6% у грудні 2022 року.

Ці позитивні події відкрили Нацбанку України можливість розпочати пом'якшення грошово-кредитної політики та поступове зняття деяких валютних обмежень, запроваджених після повномасштабного вторгнення рф.

Читайте: Реальний ВВП України зріс на 21%

«Водночас невизначеність, пов'язана з війною, залишається виключно високою. Війна негативно вплинула на фінанси більшості підприємств, а внутрішній попит залишається пригніченим через переміщення за кордон понад 8 млн осіб. Нещодавнє непродовження коридору експорту зерна та хвиля руйнувань зернової портової інфраструктури додають невизначеності, коли йдеться про короткострокові перспективи», — пояснив ЄБРР свій прогноз.

Він уточнив, що оцінка 3% відновлення економіки у 2024 році базується на припущенні, що війна продовжиться з наявною інтенсивністю.

У звіті наголошується, що у всіх економіках країн Східної Європи та Кавказу війна росії проти України залишається серйозним ризиком для економічних перспектив.

Загалом ЄБРР покращив свій прогноз зростання економік у регіонах його дії у 2023 році на 0,2 процентних пункти — до 2,4% за рахунок значного перегляду у бік підвищення в Туреччині та Центральній Азії, частково компенсованого більш слабкими прогнозами зростання в країнах Європи, що розвиваються.

«Очікується, що в 2024 році темпи зростання збільшаться до 3,2%, оскільки інфляційний тиск поступово спадає. Перегляд на 0,2 п.п. вниз порівняно з травневим прогнозом відображає ефект вищої бази, що очікується в 2023 році», — йдеться у звіті.

Нагадаємо

Нацбанк наприкінці липня підвищив прогноз зростання економіки країни у 2023 році з 2% до 2,9%, проте знизив його на 2024 рік із 4,3% до 3,5%. При цьому у другому кварталі цього року він оцінював зростання 18,1%.

Міністерство економіки також покращило прогноз зростання ВВП у 2023 році з 2,8% до 4%, а наступного року очікує на його прискорення до 5%.

Приєднуйтесь до конференції «Бики проти Ведмедів: битва двох інвестиційних стратегій» 30 вересня у Києві!

Отримайте унікальну можливість вивчити інвестиційні стратегії «Ведмедів», які заробляють на спаді ринку та «Биков», що орієнтуються на зростання ринку.

Дізнайтеся про надійні інструменти пасивного доходу та поспілкуйтеся з провідними експертами у цій галузі.

Зареєструйтесь зараз

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами