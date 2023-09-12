НБУ підбив чергові підсумки роботи банків: чим здивували Приват, Креді Агріколь, Укргаз
Головне за вівторок: Підсумки роботи банків, можливе банкрутство Eldorado та зупинка переказів Western Union
Банківська система планомірно нарощує свої доходи та інші фінансові показники. Нацбанк дозволяє непогано заробляти на депозитних сертифікатах, а бізнес та люди почали трохи краще платити за кредитами. Крім того, банки підвищують цінники на багато послуг та збільшують свої комісійні заробітки, що також грає на користь зростання їх доходів. Щоправда, далеко не всі заробляють однаково добре. А тому низка структур може опинитися на межі вильоту з ринку. «Мінфін» проаналізував свіжі звіти банків і зробив ключові висновки.
Мережа магазинів Eldorado.ua опинилась на межі банкрутства
Мережа магазинів побутової техніки та електроніки Eldorado.ua (ТОВ «Дієса») оголосила про скликання загальних зборів кредиторів на 22 вересня.
Unex bank призупинив видачу грошових переказів Western Union
Unex Bank тимчасово призупинив видачу грошових переказів Western Union. Причина — відкликання ліцензії та виключенням з реєстру платіжної інфраструктури відомостей про компанію-учасника платіжної системи Western Union, що виконував функції провайдера послуги відповідних міжнародних переказів.
Девелопери заклали у вартість житла, що будується, курс до 42 грн за долар
На випадок дестабілізації валютного курсу та інфляційного «стрибка» більшість девелоперів при формуванні цін первинному ринку житла заклали курс у 40−42 грн/$.
Четверта компанія в агресивному портфелі «Мінфіну»: інвестуємо у безпілотні авто
Вже третій місяць «Мінфін» формує новий портфель зі швидкозростаючих акцій з метою отримання максимального прибутку (так званий, агресивний портфель). За цей час до нього додано три папери, один із яких із моменту придбання вже зростав на понад 40%. Цього разу ми звернули увагу на компанії з сектору програмного забезпечення і ось чому.
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