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12 вересня 2023, 20:00 Читать на русском

Головне за вівторок: Підсумки роботи банків, можливе банкрутство Eldorado та зупинка переказів Western Union

НБУ підбив чергові підсумки роботи банків: чим здивували Приват, Креді Агріколь, Укргаз

Банківська система планомірно нарощує свої доходи та інші фінансові показники. Нацбанк дозволяє непогано заробляти на депозитних сертифікатах, а бізнес та люди почали трохи краще платити за кредитами. Крім того, банки підвищують цінники на багато послуг та збільшують свої комісійні заробітки, що також грає на користь зростання їх доходів. Щоправда, далеко не всі заробляють однаково добре. А тому низка структур може опинитися на межі вильоту з ринку. «Мінфін» проаналізував свіжі звіти банків і зробив ключові висновки.

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Джерело: Мінфін
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