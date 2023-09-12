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12 вересня 2023, 15:29 Читать на русском

Мережа магазинів Eldorado.ua опинилась на межі банкрутства

Мережа магазинів побутової техніки та електроніки Eldorado.ua (ТОВ «Дієса») оголосила про скликання загальних зборів кредиторів на 22 вересня. Про це повідомляється на сайті Верховного Суду, пише Ліга.

Мережа магазинів побутової техніки та електроніки Eldorado.ua (ТОВ «Дієса») оголосила про скликання загальних зборів кредиторів на 22 вересня.

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Що відомо

Компанія збирається на ньому запропонувати кредиторам розглянути та схвалити план санації до порушення провадження у справі про банкрутство.

У пресрелізі Eldorado.ua, опублікованому на сайті Асоціації ритейлерів України, повідомляється, що досудова санація може дозволити компанії розрахуватись із заборгованістю та зберегти бізнес.

Читайте: «Ельдорадо» вдвічі скоротила мережу і закрила 65 магазинів. Що відбувається у компанії

«Обираючи досудову санацію, Eldorado.ua обирає найскладніший, але водночас найвідповідальніший шлях виконання власних зобовʼязань перед партнерами та контрагентами. Адже розв’язання питання щодо погашення заборгованості в будь-який інший спосіб зводиться лише до процедури банкрутства, яка несе непередбачувані ризики для усіх сторін процесу і зводить до мінімуму можливість отримання незабезпеченими кредиторами справедливого відшкодування», — йдеться в повідомленні.

План досудової санації підготувала юридична фірма Ario Law.

Eldorado.ua вказує, що її бізнес суттєво постраждав внаслідок російської агресії.

Знищені товарні запаси на центральному складі та частині магазинів, певна частина точок продажу досі знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Загалом постраждало близько 20 об'єктів мережі, частина була законсервована, адже знаходиться в зоні проведення активних бойових дій або поруч. З метою відшкодування отриманих збитків Eldorado.ua подає позов до Росії. Сума позову перевищить 1 млрд грн.

У серпні 2023 року один із партнерів Eldorado.ua — ТОВ «Делонгі Україна» — ініціював банкрутство ТОВ «Дієса».

Підготовче засідання у цій справі має відбутися 3 жовтня 2023 року.

Станом на середину серпня 2023 року мережа Eldorado.ua складалась із 70 магазинів у 49 містах.

Нагадаємо

У «Ельдорадо» є великі кредити перед банками (що цікаво — державними). Представники «Ощадбанку», який визнавали одним з найбільш інноваційних банків, а його керівника призначили головою НБУ, не розкривають, на яких умовах реструктуризовані кредити і чи виплачуються вони взагалі (це зроблено для того, аби приховати негативні показники державного банку). Мова про більш як $100 млн боргів лише по «Ельдорадо».

Зрештою, у кінцевого бенефіціара «Ельдорадо» Віктора Поліщука вистачає проблем і з іншими його активами, що також впливає на бізнес. Поліщук все тим же державним банкам мусить повертати кошти і за столичний ТЦ «Гулівер».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
jakiro
jakiro
12 вересня 2023, 15:30
#
Не розумію шо там можна купувати.
+
0
xapyga
xapyga
12 вересня 2023, 15:50
#
Хлеб, макароны, сыр, колбаса…
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