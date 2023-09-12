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12 вересня 2023, 17:10 Читать на русском

Девелопери заклали у вартість житла, що будується, курс до 42 грн за долар

На випадок дестабілізації валютного курсу та інфляційного «стрибка» більшість девелоперів при формуванні цін первинному ринку житла заклали курс у 40−42 грн/$. Про це повідомив Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development.

На випадок дестабілізації валютного курсу та інфляційного «стрибка» більшість девелоперів при формуванні цін первинному ринку житла заклали курс у 40−42 грн/$.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ціноутворення на первинному ринку

За словами експерта, ціноутворення на первинному ринку завжди базувалося на міцній прив’язці до курсу долара та потенційному зростанні вартості будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт. А в умовах війни ця «прив'язка» стала ще більш відчутною.

«Фактично валютний курс на первинному ринку на 7−10% більший за готівковий. І це разом із реальним здорожчанням собівартості будівництва є однією з вагомих причин того, чому з початку повномасштабного вторгнення ціни на „первинці“ зросли в середньому на 40−45%», — наголосив він.

На його погляд, у другій половині вересня та у жовтні ситуація на ринку буде майже статичною, адже потенційний попит є досить незначним, а механізмів для його збільшення фактично не існує. Водночас експерт припускає, що помітне збільшення попиту можливе лише на готові квартири в добудованих будинках, але це навряд чи змінить загальний тренд, адже частка готових квартир становить лише до 3% від загальної кількості квартир, що зводяться.

Читайте: Яким буде курс долара у 2024 році: очікування Міністерства фінансів

Прогнози експерта

Експерт твердить, що до кінця жовтня цінова ситуація не передбачає надмірних «стрибків» Так, на його погляд, амплітуда цінових коливань не перевищить в середньому 1−2%, що є ознакою стабільності.

«Наразі економічна ситуація в країні є досить стабільною, а попит на ⅔ менший за пропозицію, відтак відсутні економічні підстави для глобального перегляду цін. А якщо додати побоювання / пересторогу потенційних покупців напередодні опалювального сезону, пов’язану з можливими новими терористичними атаками ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури, то можна сказати, що на первинному ринку житла навряд чи можливі глобальні трендові зміни, як то, наприклад, зростання попиту», — резюмував Семенцов.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+26
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 вересня 2023, 17:20
#
Ух — ты, слово какое модное -«девелоперы»!
Хочется пожелать этим «девелоперам» удачи, ну и конечно продаж их чудесных квартир.
+
+15
nitrolog
nitrolog
12 вересня 2023, 18:33
#
Якщо перекласти слово «девелопери» на нашу мову, то виходить слово аферисти чомусь
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