Головне за середу: Депозитні пропозиції невеликих банків, міжнародні резерви та новий міністр оборони

Як змінювалась кількість вкладників та суми вкладів невеликих банків у липні, чи планують банкіри знижувати ставки й надалі, та хто з них пропонує найкращу дохідність вже у вересні — у свіжому огляді «Мінфіну».

Розкрадання 8,4 мільярда Приватбанку: НАБУ і САП передали до суду справу

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передали до суду справу про розкрадання коштів Приватбанку на загальну суму понад 8,4 млрд грн.

Купівля нерухомості у Болгарії: ціна, нюанси сервісу та підрахунку «квадратів»

Болгарські квадратні метри, попри подорожчання, залишаються найдоступнішими для українського покупця. Причому не тільки у плані ціни: тут значно м’якіші правила фінансового моніторингу, ніж у більшості інших європейських країн, що теж досить важливо. Скільки коштує нерухомість у Болгарії, найцікавіші варіанти для купівлі, і чи варто купувати зараз, з’ясовував «Мінфін».

Умєров став новим міністром оборони України. Що про нього відомо

Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.

Рада призначила нового очільника Антимонопольного комітету

Верховна Рада підтримала подання Кабінету міністрів про призначення Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Україна не використовує експорт на повну. Що і куди ми експортуємо та на чому заробляємо найбільше (відео)

Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорить про експортний потенціал України, що і куди ми експортуємо і які проблеми нашого від'ємного сальдо.

Після історичного рекорду міжнародні резерви знизились до $40,4 мільярда. НБУ назвав причини

Станом на 1 вересня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $40 387,2 млн. У серпні міжнародні резерви знизилися на 3,2% на тлі інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.