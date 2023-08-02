Головне за середу: Альтернатива зернового коридору та що буде з депозитними ставками

Україна веде активну зовнішньополітичну кампанію, щоб відновити роботу «зернової угоди», яка за минулі 12 місяців дозволила аграріям отримати $8 млрд. Попри активність нашої держави, союзників та навіть третіх країн, шанси на продовження роботи коридору в повноцінному форматі незначні. «Мінфін» вирішив розібратись, наскільки критично Україна залежить від вивезення продовольства через чорноморські порти та чи зможе без них обходитися.