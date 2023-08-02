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2 серпня 2023, 20:38 Читать на русском

Головне за середу: Альтернатива зернового коридору та що буде з депозитними ставками

Зерновий коридор: чи справді Україна є залежною від нього та які існують альтернативи

Україна веде активну зовнішньополітичну кампанію, щоб відновити роботу «зернової угоди», яка за минулі 12 місяців дозволила аграріям отримати $8 млрд. Попри активність нашої держави, союзників та навіть третіх країн, шанси на продовження роботи коридору в повноцінному форматі незначні. «Мінфін» вирішив розібратись, наскільки критично Україна залежить від вивезення продовольства через чорноморські порти та чи зможе без них обходитися.

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Джерело: Мінфін
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