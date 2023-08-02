Зерновий коридор: чи справді Україна є залежною від нього та які існують альтернативи
Головне за середу: Альтернатива зернового коридору та що буде з депозитними ставками
Україна веде активну зовнішньополітичну кампанію, щоб відновити роботу «зернової угоди», яка за минулі 12 місяців дозволила аграріям отримати $8 млрд. Попри активність нашої держави, союзників та навіть третіх країн, шанси на продовження роботи коридору в повноцінному форматі незначні. «Мінфін» вирішив розібратись, наскільки критично Україна залежить від вивезення продовольства через чорноморські порти та чи зможе без них обходитися.
Fitch вперше погіршило кредитний рейтинг США
Агентство Fitch 1 серпня погіршило довгостроковий рейтинг дефолту емітента США — з «AAA» до «AA+». Причини такого рішення — погіршення бюджетних показників та зростання державного боргу.
Великі банки готуються знижувати депозитні ставки
Після зниження облікової ставки з 25% до 22%, банки починають корегувати ставки за депозитами. «Мінфін» спитав банкірів, що вони наразі пропонують приватним вкладникам та які стратегії радять обрати для депозитного портфеля.
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Державний Укрексімбанк приєднався до програми «єОселя»
Державний Укрексімбанк приєднався до програми «єОселя». Відтепер у програмі беруть участь шість банків-партнерів.
Мінфін на аукціоні продав ОВДП лише на три мільярди
Міністерство фінансів 1 серпня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 3 млрд гривень.
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