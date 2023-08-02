Міністерство фінансів 1 серпня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 3 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні міністерства.
Мінфін на аукціоні продав ОВДП лише на три мільярди
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Що пропонували інвестору
Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 39 млн грн під 17,80%; 90 млн грн — під 18,27% і 2,92 млрд грн — під 19,39%.
Помітні суми зафіксовані лише за угодами із 2,6-річними ОВДП: цінні папери з дохідністю 19,38% річних банки купили на 2,92 млрд грн.
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Джерело: Мінфін
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