Мінфін на аукціоні продав ОВДП лише на три мільярди

Що пропонували інвестору

Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 39 млн грн під 17,80%; 90 млн грн — під 18,27% і 2,92 млрд грн — під 19,39%.

Помітні суми зафіксовані лише за угодами із 2,6-річними ОВДП: цінні папери з дохідністю 19,38% річних банки купили на 2,92 млрд грн.

Читайте: Українці придбали в «Дії» облігацій більш як на 1,6 мільярда гривень