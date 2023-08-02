Державний Укрексімбанк приєднався до програми «єОселя».

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«Новий банк-партнер — Укрексімбанк надаватиме кредити позичальникам з першим внеском від 20% терміном до 20 років за процентною ставкою 3% та 7% річних», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідну угоду Укрексімбанк та Укрфінжитло уклали 1 серпня.

Банки-партнери

Відтепер в програмі беруть участь 6 банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank та Укрексімбанк.

Приєднання ще одного банку до переліку партнерів розширює можливості для позичальників, які бажають придбати житло або покращити житлові умови.

Нагадаємо

1 серпня стартував новий етап програми доступної іпотеки на житло «єОселя», коли крім пільгової іпотеки під 3% для обраних категорій також з'являється іпотека під 7% для усіх, хто потребує поліпшення житлових умов.