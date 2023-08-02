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2 серпня 2023, 14:46 Читать на русском

Україна може залишиться без інвестицій. Як побудувати сучасну економіку і отримати інвестиції (відео)

В цьому відео Сергій Фурса, заступник директора Драгон Кепітал, говорить про пріоритетні галузі економіки України та чи маємо ми концентруватись на тому, де ми були до війни.

  • Українська влада вже мала нагоду тричі представити своє бачення повоєнного відновлення країни західним партнерам у Лугано, Берліні і Лондоні. Чи дали ці презентації уявлення, які галузі Україна має за пріоритетні? Експерти часто говорять, що нинішня ситуація дає Україні унікальний шанс не просто відновити, а побудувати якісно нову сучасну економіку, дати старт надсучасним галузям. Але в урядових презентаціях ми знову бачимо металургійні проєкти та розвиток інших традиційних для України галузей. Ми упускаємо наш шанс?

  • Західні партнери розглядають Україну передусім, як постачальника сільгосппродукції та металургії, продукції з низькою доданою вартістю. Україні ж, аби знайти своє місце у сучасній світовій економіці, потрібно переорієнтовуватись на випуск високотехнологічної продукції. Чи готові західні партери інвестувати в таку Україну, чи не має тут конфлікту інтересів?

  • Експерти часто кажуть, аби зробити економічний ривок, не потрібно, скажімо, налагоджувати випуск своєї Тесли, потрібно шукати свою нішу. Якою вона може бути ніша для України для того, щоб зробити економічний ривок?

  • Чи готові азіатські інвестиції заходити в Україну, в які галузі, і чи потрібні вони нам взагалі, враховуючи, наприклад, неоднозначний світовий досвід китайських інвестицій?

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 серпня 2023, 15:19
#
Специально просмотрел статьи автора за период с июля 2014 по февраль 2015 года.
Прекрасная у нас страна, особо и не надо что-то выдумывать, бери статьи восьми летней давности, меняй числа и даже заголовок менять не надо, так не много коррекции и готово.
«Украинский Лас Вегас», «Как совершить украинское экономическое чудо», «Почему мы боимся поверить в другую Украину?» и многое другое было написано автором еще в 2014 — 2015 году.
Из всего увиденного поразило только одно — карьерный рост в Драгон Капитал. Прямо «кузня» специалистов.
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Ranet
Ranet
2 серпня 2023, 15:19
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А господин Фурса знаком с министром нашей экономики? Она уже пять побед из Лондона привезла и все вопросы закрыла.
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