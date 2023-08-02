Україна може залишиться без інвестицій. Як побудувати сучасну економіку і отримати інвестиції (відео)

Українська влада вже мала нагоду тричі представити своє бачення повоєнного відновлення країни західним партнерам у Лугано, Берліні і Лондоні. Чи дали ці презентації уявлення, які галузі Україна має за пріоритетні? Експерти часто говорять, що нинішня ситуація дає Україні унікальний шанс не просто відновити, а побудувати якісно нову сучасну економіку, дати старт надсучасним галузям. Але в урядових презентаціях ми знову бачимо металургійні проєкти та розвиток інших традиційних для України галузей. Ми упускаємо наш шанс?

Західні партнери розглядають Україну передусім, як постачальника сільгосппродукції та металургії, продукції з низькою доданою вартістю. Україні ж, аби знайти своє місце у сучасній світовій економіці, потрібно переорієнтовуватись на випуск високотехнологічної продукції. Чи готові західні партери інвестувати в таку Україну, чи не має тут конфлікту інтересів?

Експерти часто кажуть, аби зробити економічний ривок, не потрібно, скажімо, налагоджувати випуск своєї Тесли, потрібно шукати свою нішу. Якою вона може бути ніша для України для того, щоб зробити економічний ривок?