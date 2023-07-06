Головне за четвер: Санкції проти EXANTE, податки та що відбувається з ринком ОВДП

5 липня Президент увів у дію рішення РНБО, яким розширюється перелік підсанкційний осіб, в тому числі запроваджуються санкції проти брокера EXANTE, який надавав послуги з торгівлі на міжнародних ринках, зокрема, США і Європи. Компанія також виступала як субброкер, співпрацюючи з декількома українськими фінансовими компаніями. Що зараз відбувається з рахунками українців у підсанкційного брокера, розбирався «Мінфін».

З 1 серпня фінансисти можуть на 10−15% підняти тарифи на операції у платіжних терміналах

Власники платіжних терміналів з 1 серпня 2023 року можуть підняти тарифи за платежі через нову вимогу Нацбанку щодо підтвердження транзакцій номерами мобільних телефонів.

Податки до кінця війни більше не підвищуватимуть — Шмигаль

Українська влада не планує підвищення податків до кінця війни, окрім повернення їх на довоєнний рівень. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у ефірі телемарафону «Єдині новини»

Що відбувається з ринком ОВДП. Прогноз курсу (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: що відбувається з ринком ОВДП, прогноз курсу долара та євро на період з 6 по 12 липня.

Банкам різко підвищили штрафи: 5 реальних наслідків для приватних клієнтів

Тиждень тому Нацбанк різко підвищив штрафи за порушення банками правил фінансового моніторингу та валютного контролю — щонайменше, у 2−5 разів. Цьому присвячена його Постанова № 80. Побоюючись бути покараними, фінустанови тепер жорсткіше контролюватимуть своїх клієнтів: ставитимуть людям і бізнесу більше запитань про походження коштів і частіше блокуватимуть платежі та рахунки. «Мінфін» проаналізував нові вимоги НБУ.

Raiffeisen Bank International відмовляється йти з росії, чекає на завершення війни — ЗМІ

Австрійська група Raiffeisen Bank International відкладає виконання обіцянок піти з росії, сподіваючись на швидке завершення розв’язаної рф війни проти України.

1 серпня набирають чинності нові податкові правила: кого перевірить ДПС у 2024 році

1 серпня набирає чинності закон, що вносить низку змін до Податкового кодексу, у тому числі щодо податкових перевірок. Кому із платників варто готуватися до приходу ДПС у 2024 році — розповіла податкова консультантка Київського центру підтримки і розвитку бізнесу Олександра Томашевська.