З 1 серпня фінансисти можуть на 10-15% підняти тарифи на операції у платіжних терміналах

Власники платіжних терміналів з 1 серпня 2023 року можуть підняти тарифи за платежі через нову вимогу Нацбанку щодо підтвердження транзакцій номерами мобільних телефонів. Про це «Мінфіну» повідомив СЕО торгової мережі City24 (ТОВ «Вент-Фінанс») Дмитро Гриша, але зазначив, що остаточного рішення щодо цього ще не прийнято.

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«Вартість платежів для клієнтів може піднятися на кілька гривень. Якщо комісія була 12 гривень, то може стати 13−14 грн», — припустив Гриша.

Так фінансисти хочуть покрити додаткові витрати на зв'язок — за СМСки, які згідно з новою вимогою НБУ доведеться надсилати клієнтам для підтвердження та ідентифікації транзакцій щодо поповнення рахунків. Зміниться алгоритм платежу: людина вводитиме в термінал свій мобільний номер, на який буде надіслано смс-повідомлення з кодом підтвердження платежу.

«Для нас, як для бізнесу, це великі витрати — відправляти смс із платежу. Особливо з урахуванням багатьох інших витрат: на купівлю/обслуговування серверів, додаткове обладнання, моніторинг транзакцій та ін. Остаточне рішення ще не ухвалили. Але, найімовірніше, доведеться піднімати комісію на всі основні платежі в терміналах», — сказав «Мінфіну» Дмитро Гриша.

Він також не відкидає скорочень благодійних внесків, що збираються у населення платіжними терміналами.

«Адже наші апарати не видають здачу. Коли людина залишається від платежу 50−60 копійок, ми зазвичай пропонуємо їй пожертвувати цей залишок грошей на благодійність або закинути собі на мобільний телефон для поповнення рахунку. Багато хто жертвує здачу — за місяць нашої мережі вдається збирати сотні тисяч благодійних гривень за нашої мережі понад 20 тисяч апаратів. Однак, боюся, якщо для такого благодійного внеску від людини буде потрібна додаткова СМСка і братиметься за неї комісія, то вона все частіше відмовлятиме у благодійності. Напевно, більшість коштів відходитиме на мобільні телефони», — вважає Гриша.

Нагадаємо

Правила проведення платежів у ПТКС (програмно-технічні комплекси самообслуговування), які називаються в народі платіжними терміналами, були затверджені НБУ постановами № 89 та № 90 наприкінці минулого тижня. На практиці їх буде реалізовано з 1 серпня 2023 року.

Спочатку Нацбанк збирався впровадити нові вимоги з 1 липня іншою своєю постановою (№ 76), проте оператори платіжного ринку попросили відстрочку до 1 серпня, і їхнє прохання підтримав регулятор. Звернення на НБУ, Офіс Президента та Комітет з податкової, митної та фінансової політики Верховної Ради подавала міжнародна платіжна асоціація «МПА» (раніше Українська асоціація платіжних систем «АУПС»).

Розглядалося два варіанти підтвердження готівкової операції в платіжному терміналі — за допомогою мобільного телефону та NFC, за допомогою якого можна вважати дані картки клієнта. Однак у підсумковому документі Нацбанк залишив лише варіант із мобільним телефоном.