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6 липня 2023, 13:53 Читать на русском

З 1 серпня фінансисти можуть на 10-15% підняти тарифи на операції у платіжних терміналах

Власники платіжних терміналів з 1 серпня 2023 року можуть підняти тарифи за платежі через нову вимогу Нацбанку щодо підтвердження транзакцій номерами мобільних телефонів. Про це «Мінфіну» повідомив СЕО торгової мережі City24 (ТОВ «Вент-Фінанс») Дмитро Гриша, але зазначив, що остаточного рішення щодо цього ще не прийнято.

Власники платіжних терміналів з 1 серпня 2023 року можуть підняти тарифи за платежі через нову вимогу Нацбанку щодо підтвердження транзакцій номерами мобільних телефонів.
Фото: veles.in.ua

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«Вартість платежів для клієнтів може піднятися на кілька гривень. Якщо комісія була 12 гривень, то може стати 13−14 грн», — припустив Гриша.

Так фінансисти хочуть покрити додаткові витрати на зв'язок — за СМСки, які згідно з новою вимогою НБУ доведеться надсилати клієнтам для підтвердження та ідентифікації транзакцій щодо поповнення рахунків. Зміниться алгоритм платежу: людина вводитиме в термінал свій мобільний номер, на який буде надіслано смс-повідомлення з кодом підтвердження платежу.

«Для нас, як для бізнесу, це великі витрати — відправляти смс із платежу. Особливо з урахуванням багатьох інших витрат: на купівлю/обслуговування серверів, додаткове обладнання, моніторинг транзакцій та ін. Остаточне рішення ще не ухвалили. Але, найімовірніше, доведеться піднімати комісію на всі основні платежі в терміналах», — сказав «Мінфіну» Дмитро Гриша.

Він також не відкидає скорочень благодійних внесків, що збираються у населення платіжними терміналами.

«Адже наші апарати не видають здачу. Коли людина залишається від платежу 50−60 копійок, ми зазвичай пропонуємо їй пожертвувати цей залишок грошей на благодійність або закинути собі на мобільний телефон для поповнення рахунку. Багато хто жертвує здачу — за місяць нашої мережі вдається збирати сотні тисяч благодійних гривень за нашої мережі понад 20 тисяч апаратів. Однак, боюся, якщо для такого благодійного внеску від людини буде потрібна додаткова СМСка і братиметься за неї комісія, то вона все частіше відмовлятиме у благодійності. Напевно, більшість коштів відходитиме на мобільні телефони», — вважає Гриша.

Нагадаємо

Правила проведення платежів у ПТКС (програмно-технічні комплекси самообслуговування), які називаються в народі платіжними терміналами, були затверджені НБУ постановами № 89 та № 90 наприкінці минулого тижня. На практиці їх буде реалізовано з 1 серпня 2023 року.

Спочатку Нацбанк збирався впровадити нові вимоги з 1 липня іншою своєю постановою (№ 76), проте оператори платіжного ринку попросили відстрочку до 1 серпня, і їхнє прохання підтримав регулятор. Звернення на НБУ, Офіс Президента та Комітет з податкової, митної та фінансової політики Верховної Ради подавала міжнародна платіжна асоціація «МПА» (раніше Українська асоціація платіжних систем «АУПС»).

Розглядалося два варіанти підтвердження готівкової операції в платіжному терміналі — за допомогою мобільного телефону та NFC, за допомогою якого можна вважати дані картки клієнта. Однак у підсумковому документі Нацбанк залишив лише варіант із мобільним телефоном.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
bonv
bonv
6 липня 2023, 14:37
#
Для себе все, а для народу зе-дулю! Зе-пшик! Депутатам та чиновникам підвищили пенсії.
З 1 липня громадянам України автоматично (без звернень) на 19,7% підвищили пенсії, призначені відповідно до законів про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата і про наукову та науково-технічну діяльність, повідомила прес-служба Пенсійного фонду.
Перерахунок здійснили на виконання постанови уряду від 24 лютого 2023 року про індексацію пенсійних і страхових виплат.
Пенсії підвищили 19 419 громадянам. Середній розмір підвищення становив 1020,71 грн.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 липня 2023, 14:42
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Зачем редакция разгоняет зраду, если, цитирую:

«окончательное решение на этот счет еще не принято.»

Кроме City24 в стране есть и другие терминальные сети.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 липня 2023, 14:48
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«Рассматривалось два варианта подтверждения наличной операции в платежном терминале — при помощи мобильного телефона и NFC, при помощи которого можно считать данные карты клиента. Однако в итоговом документе Нацбанк оставил только вариант с мобильным телефоном.»

Не все терминалы пополнения оснащены NFC-ридерами,
особенно это касается терминалов сети City24.

При помощи NFC можно считать только данные
с карты с NFC-чипом либо токенизированные
в приложениях GooglePay / ApplePay.
Карты без NFC-чипа в такой способ считать невозможно.

У всех клиентов укрбанков есть финансовый номер телефона,
мобильный телефон с которым они обычно никому не передают,
а значит смс-ка поступит именно владельцу пополняемой карты.
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