Головне за середу: Зниження депозитних ставок, ціни на пальне та куди інвестувати військовим

Великі банки взяли паузу і майже не змінюють ставки за гривневими депозитами. Причина — чіткий сигнал НБУ на зниження ключової ставки, який регулятор вже дав ринку. Після того, як Нацбанк почне втілювати це в життя, знову почнуть знижуватися заробітки власників вкладів. Скільки платять їм зараз банки із депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

«єОселя»: з 1 серпня українці зможуть взяти кредит за програмою

З 1 серпня збільшується кількість українців, які можуть отримати житло за програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя». Подати заявку на отримання кредиту під 7% зможуть ветерани війни, учасники бойових дій та люди, які не мають власного житла.

Ціни на АЗС: В Мінекономіки кажуть, що бензин та ДП подорожчають на 5−8 гривень за літр

Після відновлення ставок податків на пальне роздрібна ціна дизпального протягом місяця збільшиться на 5 грн за літр, бензину — на 7−8 грн за літр. Про це міністр економіки Юлія Свириденко заявила в ефірі національного телемарафону

У росії не бачать підстав для продовження реалізації «зернової угоди» — МЗС

В росії не бачать підстав для продовження реалізації «зернової угоди», термін дії якої спливає 17 липня.

Куди інвестувати військовим: 6 простих та дохідних інструментів

Наприкінці червня парламент ухвалив загалом законопроєкт, що визначає нову систему виплат військовим. Нині наші захисники виправданно стають однією з найплатоспроможніших верств населення. «Мінфін» розпитав у професіоналів про надійні варіанти збереження і примноження заробленого ратною працею.