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5 липня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за середу: Зниження депозитних ставок, ціни на пальне та куди інвестувати військовим

Великі банки вже готуються до зниження депозитних ставок

Великі банки взяли паузу і майже не змінюють ставки за гривневими депозитами. Причина — чіткий сигнал НБУ на зниження ключової ставки, який регулятор вже дав ринку. Після того, як Нацбанк почне втілювати це в життя, знову почнуть знижуватися заробітки власників вкладів. Скільки платять їм зараз банки із депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

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Джерело: Мінфін
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