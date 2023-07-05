У росії не бачать підстав для продовження реалізації «зернової угоди» — МЗС

В росії не бачать підстав для продовження реалізації «зернової угоди», термін дії якої спливає 17 липня. Про це йдеться у заяві , що опублікована на сайті російського МЗС 4 липня.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«З пʼяти „системних“ завдань, вирішення яких дозволило б усунути ці перешкоди — перепідключення Россельхозбанку до SWIFT; запчастини для сільгосптехніки; реанімування аміакопроводу „Тольятті — Одеса“; транспортна логістика та страхування; „розморожування“ активів — перші три, очевидно, зняті з порядку денного, а досягнення будь-якого прогресу за двома іншими не проглядається», — йдеться у заяві.

За цих умов, вважають у МЗС росії, підстав для подальшого продовження «чорноморської ініціативи», що спливає 17 липня, немає.

Читайте: Карта «зернового коридору» знову у грі: що відбувається і як позначиться на курсі долара

Російська сторона заявляє, що «докладає необхідних зусиль», аби задіяні в угоді судна з продовольством могли до цієї дати (17 липня) вийти з Чорного моря через Босфор.

Нагадаємо

З моменту підписання 22 липня в Туреччині Чорноморської зернової ініціативи, підтриманої ООН, з українських портів було експортовано мільйони тонн зерна та інших продуктів харчування, що допомогло знизити світові ціни на продовольство з рекордно високих рівнів.

Під час переговорів росія запропонувала продовжити угоду на 60 днів, що вдвічі менше, ніж попередній термін, але Україна відхилила цю пропозицію.

Так звана «зернова угода» була вперше укладена за посередництва ООН і Туреччини у липні минулого року терміном на 120 днів. Вона дозволила транспортувати українські сільськогосподарські товари через Чорне море на світовий ринок. У листопаді угоду продовжили ще на 120 днів.