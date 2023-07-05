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5 липня 2023, 9:18 Читать на русском

У росії не бачать підстав для продовження реалізації «зернової угоди» — МЗС

В росії не бачать підстав для продовження реалізації «зернової угоди», термін дії якої спливає 17 липня. Про це йдеться у заяві, що опублікована на сайті російського МЗС 4 липня.

В росії не бачать підстав для продовження реалізації «зернової угоди», термін дії якої спливає 17 липня.
Фото: wikipedia.org

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«З пʼяти „системних“ завдань, вирішення яких дозволило б усунути ці перешкоди — перепідключення Россельхозбанку до SWIFT; запчастини для сільгосптехніки; реанімування аміакопроводу „Тольятті — Одеса“; транспортна логістика та страхування; „розморожування“ активів — перші три, очевидно, зняті з порядку денного, а досягнення будь-якого прогресу за двома іншими не проглядається», — йдеться у заяві.

За цих умов, вважають у МЗС росії, підстав для подальшого продовження «чорноморської ініціативи», що спливає 17 липня, немає.

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Російська сторона заявляє, що «докладає необхідних зусиль», аби задіяні в угоді судна з продовольством могли до цієї дати (17 липня) вийти з Чорного моря через Босфор.

Нагадаємо

З моменту підписання 22 липня в Туреччині Чорноморської зернової ініціативи, підтриманої ООН, з українських портів було експортовано мільйони тонн зерна та інших продуктів харчування, що допомогло знизити світові ціни на продовольство з рекордно високих рівнів.

Під час переговорів росія запропонувала продовжити угоду на 60 днів, що вдвічі менше, ніж попередній термін, але Україна відхилила цю пропозицію.

Так звана «зернова угода» була вперше укладена за посередництва ООН і Туреччини у липні минулого року терміном на 120 днів. Вона дозволила транспортувати українські сільськогосподарські товари через Чорне море на світовий ринок. У листопаді угоду продовжили ще на 120 днів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+27
youknow
youknow
5 липня 2023, 9:43
#
Нахабні русняві істоти, пішли війною, знищували, вбивали, заблокували порти. І тепер за розблокування портів (подовження зернової угоди) требують виконати П`ЯТЬ пунктів.
+
+21
Dafxf4300
Dafxf4300
5 липня 2023, 10:37
#
Чорноморський флот повинен піти за флагманом Москва в повному складі, і тожі не треба буде нічого продовжувати…
+
0
kadaad1988
kadaad1988
5 липня 2023, 10:47
#
Интересно, что запоют чернявые африканские друзья маскалии?












7
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