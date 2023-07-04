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4 липня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Зношенні банкноти, ціни на пальне та боротьба із зарплатами «у конвертах»

НБУ розпочав боротьбу із зарплатами «у конвертах»: як зміняться «сірі» виплати

З 1 серпня внести готівку через термінал можна буде лише після вказівки номера мобільного телефону платника. Цього вимагає від фінансистів Нацбанк. Для чого запроваджуються нові правила і чи зможе регулятор досягти поставленої мети, розбирався «Мінфін».

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Усі банкноти іноземної валюти, незалежно від номіналу та року випуску, повинні обмінюватися на гривню, якщо вони справжні та не значно зношені чи пошкоджені.

АЗС продовжують підвищувати ціни на бензин та дизпальне

У період із 3 по 4 липня середня ціна по Україні на бензин А-95 зросла на 0,58 грн/л і склала 47,47 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,38 грн/л — до 50,01 грн/л, а дизельне пальне — на 0,71 грн/л, до 46,15 грн/л.

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Разом із консервативним та агресивним портфелями акцій, «Мінфін» сформував власний криптопортфель. Розповідаємо, які активи обрали для нього і чому.

Українці вперше з літа 2022 року почали продавати валюту банкам

Українці в червні 2023 року продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,675 млрд в еквіваленті і купили на $1,657 млрд. Чистий продаж валюти склав $17,8 млн.

Джерело: Мінфін
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