Українці вперше з літа 2022 року почали продавати валюту банкам

Українці в червні 2023 року продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,675 млрд в еквіваленті і купили на $1,657 млрд. Чистий продаж валюти склав $17,8 млн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

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Таким чином, у червні українці вперше з липня 2022 року більше продали валюти більше, ніж купили.

Всього з початку 2023 року українці продали $8,457 млрд і купили на $10,347 млрд. Чиста купівля валюти становила $1,890 млрд.

Зміна тренду

Дані регулятора показують, що українці продовжують знімати безготівкову валюту в банках ($194,2 млн у червні). Цю валюту українці купували в банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 грн плюс комісія). Оскільки у червні на готівковому ринку курс впав до 37,30 грн, то українці більше не розміщують валюту на депозит, а вилучають її.