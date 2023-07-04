Українці вперше з літа 2022 року почали продавати валюту банкам

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

4 липня 2023, 14:07 Читать на русском

Українці вперше з літа 2022 року почали продавати валюту банкам

Українці в червні 2023 року продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,675 млрд в еквіваленті і купили на $1,657 млрд. Чистий продаж валюти склав $17,8 млн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Українці в червні 2023 року продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,675 млрд в еквіваленті і купили на $1,657 млрд.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Таким чином, у червні українці вперше з липня 2022 року більше продали валюти більше, ніж купили.

Всього з початку 2023 року українці продали $8,457 млрд і купили на $10,347 млрд. Чиста купівля валюти становила $1,890 млрд.

Зміна тренду

Дані регулятора показують, що українці продовжують знімати безготівкову валюту в банках ($194,2 млн у червні). Цю валюту українці купували в банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 грн плюс комісія). Оскільки у червні на готівковому ринку курс впав до 37,30 грн, то українці більше не розміщують валюту на депозит, а вилучають її.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
Vadossssss
Vadossssss
4 липня 2023, 14:17
#
Правильно роблять долар не працює,він стоїть на місці,чому б не скористатися гривневими інструментами,хоч якийсь плюс принесуть.
+
+98
korvin29
korvin29
4 липня 2023, 14:21
#
Та то от идей Зе-реХформаторов у людей деньги заканчиваются, вот и скидывают понемногу
+
+18
zevs1
zevs1
4 липня 2023, 14:26
#
Зелёные Реформаторы Довели до нищеты, результат виден всем.
+
0
JWT
JWT
4 липня 2023, 15:48
#
Все просто, відпустки, війна війною, але люди відпочивають і тратять гривні, для цього і міняють валюту.
+
+12
Ranet
Ranet
4 липня 2023, 15:50
#
1. Денег нет.
2. Денег совсем нет.
3. Придется менять доллары 😂
+
+27
Mr Bungle
Mr Bungle
4 липня 2023, 16:32
#
Я думаю банки охватывают 20% рынка, так что какие-то исторические выводы делать не стал бы. Тут вывод один-у банков появлялись доллары в продаже, во
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає alex118 и 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами