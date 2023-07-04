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4 липня 2023, 14:44 Читать на русском

АЗС продовжують підвищувати ціни на бензин та дизпальне

У період із 3 по 4 липня середня ціна по Україні на бензин А-95 зросла на 0,58 грн/л і склала 47,47 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,38 грн/л — до 50,01 грн/л, а дизельне пальне — на 0,71 грн/л, до 46,15 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє галузеве видання еnkorr.

У період із 3 по 4 липня середня ціна по Україні на бензин А-95 зросла на 0,58 грн/л і склала 47,47 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,38 грн/л — до 50,01 грн/л, а дизельне пальне — на 0,71 грн/л, до 46,15 грн/л.
Фото: pixabay.com

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На АЗС «Укрнафти» бензини й ДП здорожчали на 2 грн/л: бензин А-95 — до 45,90 грн/л, бензин А-95+ — до 47,90 грн/л, дизпальне — до 44,90 грн/л. SOCAR підняв вартість звичайної «п'ятірки» і дизпального на 1,8 грн/л.

На станціях ОККО й WOG дизпальне додало 1 грн/л (до 48,99 грн/л). На 3,2 грн/л, до 47,90 грн/л, здорожчав бензин марки А-95 у мережі UPG.

Переглянули ціну у бік збільшення також мережі AMIC, Shell, «Автотранс», Chipo, «Кворум», «БРСМ-Нафта», U.GO, KLO й інші (див. табл.).

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, після повернення ПДВ і довоєнних ставок акцизів, податкова складова у вартості бензину збільшилась на 11 грн/л (приблизно 3,5 грн це акциз, решта — ПДВ), дизпального — приблизно — на 7,5 грн/л, з яких акциз 1,3 грн/л, а скраплений газ відіграє тільки підвищення ПДВ (акциз без змін) до 3 грн/л.

На його погляд, перша хвиля здорожчання пального зумовлена саме ПДВ, оскільки його сплачують під час продажу.

«Акциз має відпрацювати на цінах у другій половині місяця, оскільки ринок імпортував великі обсяги продукту у травні-червні з низькою ставкою акцизу. У міру того, як обсяги запасів зі «старим» акцизом будуть заміщатися новими обсягами з високою ставкою, відбуватиметься інтеграція у ціну.

Як бачимо, це здебільшого стосується бензину, бо для нього відбулось зростання акцизу більш ніж у два рази. Дизель і автогаз здебільшого покажуть свою нову вартість на кінець цього тижня. Підбивати остаточні підсумки будемо наприкінці місяця", — зазначив експерт.

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 3 по 4 липня, грн/л:

Нагадаємо

Ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни. За минулі вихідні (30 червня-3 липня) середні роздрібні ціни в Україні зросли на 2−2,4 грн/л.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+25
kievpol
kievpol
4 липня 2023, 14:51
#
Зробимо їх разом
+
0
Bitcoin
Bitcoin
4 липня 2023, 15:05
#
Позор
+
+10
Dafxf4300
Dafxf4300
4 липня 2023, 15:43
#
Вже немає військового стану? Тарифи, паливо зростає, хоча казали що до кінця військового стану ні-ні…
+
+10
zevs1
zevs1
4 липня 2023, 15:53
#
Вместо того чтобы сократить Госапарат тем самым сократить расходы, Зеленский с своими Слугами типа Гетманцева Железняка поднимают налоги тем самым увеличивая стоимость товаров для Украинцев.
+
0
252side
252side
4 липня 2023, 16:19
#
Какая разница хоть поржем (
+
0
zevs1
zevs1
4 липня 2023, 16:27
#
Выбирали веселились, а выбрав Зелю прослезились .
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