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3 липня 2023, 20:07 Читать на русском

Головне за понеділок: транш від МВФ, нові правила поповнення карток та скасування тарифів на воду

Україна отримала ще $890 мільйонів від МВФ

До загального фонду державного бюджету надійшов другий транш у розмірі $890 млн від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

НБУ посилить правила поповнення карток через термінали

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Валюта на початку липня: чи готовий НБУ обвалити офіційний курс долара

Перший тиждень липня на валютному ринку України пройде динамічно та з певною часткою оптимізму для гривні. Докладніше про це — у свіжому огляді «Мінфіну».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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zxcvb1979
zxcvb1979
3 липня 2023, 21:22
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Не может тонна воды из крана стоить бутылку пива.
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