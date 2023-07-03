Головне за понеділок: транш від МВФ, нові правила поповнення карток та скасування тарифів на воду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг скасувала рішення від 29 червня 2023 року про підвищення тарифів на воду. Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні ухвалили всі члени Комісії одноголосно.

Apple знову коштує як 8 українських бюджетів: злети та падіння тижня

Американський фондовий ринок продовжує зростати. Минулого тижня S&P 500 додав 1,2%, високотехнологічний Nasdaq — 1,5%, а індекс Dow Jones — 0,8%. Тон на ринку, як і раніше, задають компанії технологічного сектору: інвестори й надалі скуповують усе, що пов'язане зі штучним інтелектом. Оптимізму додають і свіжі статистичні дані, що свідчать про стійкість американської економіки. Детальніше про підсумки минулого тижня та головні події майбутнього розповість інвестиційний аналітик Денис Білий.

Валюта на початку липня: чи готовий НБУ обвалити офіційний курс долара