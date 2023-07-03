НБУ посилить правила поповнення карток через термінали

Національний банк зобов'язав постачальників платіжних послуг з 1 серпня вимагати номер телефону у клієнтів, які вносять готівку через термінали, у тому числі для поповнення платіжних карток, погашення кредитів тощо. Відповідні вимоги закріплено у постанові НБУ № 90 від 30 червня.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Номер телефону стане обов'язковим реквізитом квитанцій, які формуються під час здійснення операцій з будь-якою сумою готівки через платіжні пристрої, зокрема термінали.

Після введення платником на екрані термінала свого номера буде виконано процедуру перевірки через відправлення повідомлення або телефонний дзвінок з передачею одноразового пароля. Останній потрібно буде ввести у термінал, підтвердивши таким чином згоду на виконання платіжної операції.

Водночас у постанові йдеться про те, що зазначена вимога не поширюється на наступні операції через термінал:

сплата податків, штрафів, адміністративних послуг і зборів;

сплата комунальних платежів, послуг телефонії;

купівля квитків на транспорт або поповнення проїзних.

Читайте: З 1 липня НБУ дозволить обмінникам знімати валюту без обмежень: як це вплине на «негарні» долари

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у НБУ також здійснив комплекс заходів для врегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти.