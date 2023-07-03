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3 липня 2023, 16:02 Читать на русском

НБУ посилить правила поповнення карток через термінали

Національний банк зобов'язав постачальників платіжних послуг з 1 серпня вимагати номер телефону у клієнтів, які вносять готівку через термінали, у тому числі для поповнення платіжних карток, погашення кредитів тощо. Відповідні вимоги закріплено у постанові НБУ90 від 30 червня.

Національний банк зобов'язав постачальників платіжних послуг з 1 серпня вимагати номер телефону у клієнтів, які вносять готівку через термінали, у тому числі для поповнення платіжних карток, погашення кредитів тощо.

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Деталі

Номер телефону стане обов'язковим реквізитом квитанцій, які формуються під час здійснення операцій з будь-якою сумою готівки через платіжні пристрої, зокрема термінали.

Після введення платником на екрані термінала свого номера буде виконано процедуру перевірки через відправлення повідомлення або телефонний дзвінок з передачею одноразового пароля. Останній потрібно буде ввести у термінал, підтвердивши таким чином згоду на виконання платіжної операції.

Водночас у постанові йдеться про те, що зазначена вимога не поширюється на наступні операції через термінал:

  • сплата податків, штрафів, адміністративних послуг і зборів;
  • сплата комунальних платежів, послуг телефонії;
  • купівля квитків на транспорт або поповнення проїзних.

Читайте: З 1 липня НБУ дозволить обмінникам знімати валюту без обмежень: як це вплине на «негарні» долари

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у НБУ також здійснив комплекс заходів для врегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+30
bonv
bonv
3 липня 2023, 16:33
#
Геморою побільше від слуг типу народу.
+
+15
Три літри
Три літри
3 липня 2023, 16:54
#
Капець, на 1 стрічку на чеку більше. Ото зрада так зрада.

До слова City24 відсилає чеки на емейл. Гадаю інші скоро так само зроблять.
+
+15
bonv
bonv
3 липня 2023, 17:05
#
Після введення платником на екрані термінала свого номера буде виконано процедуру перевірки через відправлення повідомлення або телефонний дзвінок з передачею одноразового пароля. Останній потрібно буде ввести у термінал, підтвердивши таким чином згоду на виконання платіжної операції.
Додатковий гемор! І «спрощення» від слуг типу народу…
+
+15
Три літри
Три літри
3 липня 2023, 17:08
#
Цей «геморой» існує з часів коли термінали були виключно у Приватбанка. Тобто чи з початку 10-х, чи взагалі з кінця 00-х.
Крім того цей геморой дозволяє провести аутентифікації відправника грошей і обійти обмеження в 5000₴ встановлене законом.
+
0
kingcity
kingcity
3 липня 2023, 18:28
#
Easy Pay також чеки на e-mail відсилає.
+
0
BatonUA
BatonUA
3 липня 2023, 16:54
#
Сімку можна купити без документів
+
0
Три літри
Три літри
3 липня 2023, 17:08
#
І що? Номер в квитанції друкується для тебе.
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