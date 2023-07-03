Національний банк зобов'язав постачальників платіжних послуг з 1 серпня вимагати номер телефону у клієнтів, які вносять готівку через термінали, у тому числі для поповнення платіжних карток, погашення кредитів тощо. Відповідні вимоги закріплено у постанові НБУ №90 від 30 червня.
НБУ посилить правила поповнення карток через термінали
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Деталі
Номер телефону стане обов'язковим реквізитом квитанцій, які формуються під час здійснення операцій з будь-якою сумою готівки через платіжні пристрої, зокрема термінали.
Після введення платником на екрані термінала свого номера буде виконано процедуру перевірки через відправлення повідомлення або телефонний дзвінок з передачею одноразового пароля. Останній потрібно буде ввести у термінал, підтвердивши таким чином згоду на виконання платіжної операції.
Водночас у постанові йдеться про те, що зазначена вимога не поширюється на наступні операції через термінал:
- сплата податків, штрафів, адміністративних послуг і зборів;
- сплата комунальних платежів, послуг телефонії;
- купівля квитків на транспорт або поповнення проїзних.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у НБУ також здійснив комплекс заходів для врегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти.
Коментарі - 7
До слова City24 відсилає чеки на емейл. Гадаю інші скоро так само зроблять.
Додатковий гемор! І «спрощення» від слуг типу народу…
Крім того цей геморой дозволяє провести аутентифікації відправника грошей і обійти обмеження в 5000₴ встановлене законом.