Валюта на початку липня: чи готовий НБУ обвалити офіційний курс долара

Перший тиждень липня на валютному ринку України пройде динамічно та з певною часткою оптимізму для гривні. Докладніше про це — у свіжому огляді «Мінфіну».

Здебільшого цими днями на поведінку валюти в Україні впливатимуть суто місцеві чинники:

Беземісійне закриття дефіциту бюджету. Зростання ЗВР та підвищення податків та зборів. Уряд та НБУ домовилися не вдаватися до емісії гривні у 2023 році, оскільки це несе значні ризики для стабільності нацвалюти. Заборона роботи «друкарського верстата» для емісійного фінансування бюджету зафіксована і в меморандумі з МВФ.

Міжнародні партнери нині чітко виконують свої зобов'язання щодо фінансування українського бюджету, чим закривають левову частку соціальних видатків. Крім того, регулярне надходження міжнародних коштів збільшило ЗВР України до рекордних $37,231 млрд на 01.06.2023 року, з яких «чисті» резерви становили $25,400 млрд.

Нацбанк поки не зробив кардинальних послаблень на валютному ринку, що в поєднанні з міжнародною допомогою, що надходить, дозволить утримувати валютні резерви на високому рівні і в липні цього року. Такий розвиток подій позитивний для гривні.

Інша частина видатків бюджету закривається за рахунок збору податків та митних зборів, а також продажу облігацій Мінфіном. Найближчим часом податки та збори зростуть. У тому числі і за рахунок збільшення ПДВ та акцизів з палива, що призведе, за розрахунками податкової, до додаткових надходжень до бюджету на рівні близько 8 млрд грн на місяць. Причому, прямі та непрямі витрати платників податків та споживачів товарів та послуг становитимуть понад 10 млрд грн. Довоєнні податки на пальне почали діяти з 1 липня.

Можна довго сперечатися щодо реальної ефективності такого заходу в умовах війни, але зростання доходів бюджету та збільшення гривневих витрат споживачів знизять тиск на нацвалюту, хоч і призведуть до чергового зростання цін у країні.

Структура доходів Державного бюджету України на 1.06.2023 за найбільш вагомими показниками:

Плюсом для гривні є й те, що Мінфін поки справляється із планом залучення коштів до бюджету через продаж ОВДП та військових облігацій на аукціонах. За даними НБУ, лише за січень-травень 2023 року міністерство залучило до держбюджету 166,2 млрд гривень, $1 644 млн і 505 млн євро .

Вдалі розміщення облігацій у червні лише покращать цю статистику, що теж підстрахує гривню на валютному ринку у липні. Попри те, що Мінфіну довелося ще й погашати значні обсяги облігацій, загалом ситуація щодо «чистого» притоку коштів до бюджету поки що влаштовує чиновників.

Хоча незаплановані раніше витрати бюджету на ліквідацію наслідків підриву росією Каховської ГЕС можуть зіпсувати цю картину, змушуючи Мінфін більше займати на внутрішньому ринку.

Динаміка залишків ресурсів, розміщених у депсертифікатах Нацбанку, активні інтервенції регулятора та стан ліквідності у банківській системі.

Залишки коштів, які банки розміщували в депсертифікати НБУ, у червні були в межах від 295,8 млрд до 363,1 млрд гривень.

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

В поєднанні:

із залишками на коррахунках банків у зв'язку з підвищенням нормативу обов'язкового резервування на коррахунку в НБУ (норматив на поточний момент становить 291,865 млрд гривень),

з наявністю портфеля банків в ОВДП та військових облігаціях (станом на 30.06.2023 року він становить 547,19 млрд гривень),

ОВДП, які перебувають у обороті за номінально-амортизаційною вартістю

за позитивної динаміки приросту строкових вкладів громадян, терміном понад 3 місяці.

Запас міцності у банківській системі зараз досить великий, а гривневий навіс вже не такий критичний для валютного ринку, як було ще 5−9 місяців тому.

Крім того, НБУ на міжбанку майже щодня активно продає валюту за курсом 36,9343 гривні за долар, що дозволяє без особливих проблем утримувати коридор безготівковим доларом 36,5686−36,9343 гривні.

У цій ситуації загроз для стабільності курсу гривні щодо долара цього тижня не буде, а котирування євро продовжуватимуть відображати поведінку пари євро/долар на зовнішніх майданчиках з перерахуванням котирувань євровалюти через пари євро/долар та долар/гривня.

Зі зовнішніх факторів у період з 3 по 7 липня, як говорилося вище, вже традиційно на курс євро в Україні впливатиме тренд із пари євро/долар, а також вихідний день у США — День Незалежності 4 липня. Цього дня американські банки не працюватимуть і всі операції з долара наші банки проводитимуть на умовах постачання валюти ТОМом (розрахунки в гривні цього дня, постачання валюти — наступним). Це знизить активність українського міжбанку щодо долара.

Позитивно ринок сприйме і рішення Міжнародного валютного фонду про затвердження першого перегляду програми «Механізм розширеного фінансування» та виділення Україні другого траншу обсягом близько 886 млн. дол.

Більшість чинників не створять додаткових проблем нацвалюти. Тому загалом тиждень буде позитивним для гривні.

Крім того, минулого тижня НБУ затвердив Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Її публічну версію буде оприлюднено регулятором до 7 липня 2023 року.

Але вже зрозуміло, що особливих нововведень чи несподіванок для експертів, фінансистів та клієнтів банків там не буде. Ключове — співпраця з МВФ та іншими міжнародними організаціями, поступове повернення до інфляційного таргетування, досягнення цілей НБУ щодо цінової та фінансової стабільності та підтримання стійкого економічного зростання у тривалій перспективі.

Треба розуміти, що цей документ — лише загальна концепція та реальна її ефективність повністю залежатиме від своєчасності введення тих чи інших заходів, а також від нормативної бази, яка буде задіяна регулятором для досягнення певного результату.

Чиновники Нацбанку не хочуть ризикувати тим мінімумом стабільності банківської системи та валютного ринку, які їм вдалося зберегти за умов війни. Тому революцій ніхто не робитиме.

Крім того, у банківській системі зберігається проблема «гарячих грошей» та загроза для курсу від цих ресурсів на поточних рахунках клієнтів. Тому НБУ збереже досить високий рівень відсоткових ставок за гривневими інструментами у прив'язці до реального рівня інфляційних процесів у країні, а також із поправкою на військові ризики.

У цій ситуації не доводиться говорити про зниження у найближчій перспективі офіційного курсу долара з рівня 36,5686 гривень, тобто зміну чинного коридору з долара на міжбанку 36,5685−36,9343 гривні.

Але якщо тенденція зближення міжбанківського та готівкового курсів долара продовжиться ще як мінімум 3−4 тижні і за наявності динаміки подальшого зростання ЗВР, регулятор до цього питання, швидше за все, повернеться вже до кінця цього місяця або в серпні-початку вересня.

Прогноз курсу долара та євро на 3−7 липня

Міжбанк:

Долар. Котирування безготівкового долара будуть у звичному коридорі 36,5686−36,9343 гривні. НБУ продовжить продавати долар за курсом 36,9343 гривні, щоб перекривати дефіцит його пропозиції на торгах. За моїми розрахунками, за 3−7 липня регулятор витратить на це від $260 млн. до $460 млн.

Євро. За моїми прогнозами, пара євро/долар цього тижня перебуватиме в межах від 1,076 до 1,093 долара за євро, що призведе до коливань курсу євро на нашому міжбанку в ці дні в межах від 39,34 до 40,37 гривень за євро.

Готівковий ринок:

Різниця між безготівковим та готівковим курсами продажу валюти продовжуватиме залишатися на низькому за українськими мірками рівні (у межах близько 25−40 копійок за доларом та в межах близько 70−90 копійок за євро).

Більш широкий коридор різниці між курсами продажу готівкового та міжбанківського євро в порівнянні з доларом пов'язаний з тим, що за фактом Нацбанк тримає на міжбанку лише коридор з долара, а курс євро на наших торгах прив'язаний насамперед до поведінки євровалюти на міжнародному ринку.

Спред при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків складе до 20−25 копійок за доларом та від 25−35 копійок до 1 гривні по євро.

Основна частина обмінок працюватиме у форматі «з обороту» із середнім рівнем спреду для свого регіону без особливої гри як на підвищення, так і на зниження. Але в районах, близьких до зони бойових дій або постійних обстрілів рашистів, збережеться додаткова націнка за ризик при продажу валюти в 5−15 копійок на доларі і на євро до вказаних нижче прогнозних значень цінників обмінок.

Курс готівкового долара. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 36,45 до 37,60 грн.

В обмінниках фінкомпаній коридор курсів прийому та продажу американської валюти перебуватиме в межах від 36,85 до 37,45 грн.

Курс готівкового євро. У касах банків котирування євро при купівлі/продажі будуть у межах від 39,95 до 41,50 грн. А в обмінниках фінкомпаній євровалюта котируватиметься в межах коридору купівлі та продажу від 40,30 до 41,30 грн.