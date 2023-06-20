Головне за вівторок: Відновлення великої приватизації, автокредитування та рекордне розміщення облігацій

В Україні зростають продажі іномарок та розгортаються автокредитні програми банків. У цьому сегменті домінує лише 4-ка банків і декілька фінкомпаній, а автолюбителям доводиться більше платити за позиками і робити початкові внески, що зросли. Але згодом фінансисти очікують помітного розширення ринку та покращення кредитних умов. «Мінфін» розбирався, як в Україні змінилося кредитування машин.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на рекордні 31,4 мільярда

На аукціоні 20 червня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 31,40 млрд грн (в еквіваленті). Це найбільша сума, залучена до держбюджету за тиждень від продажу ОВДП від початку року.

Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації під час війни

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації. Аукціони з продажу великих державних активів на період воєнного стану було заблоковано відповідним законом у червні 2022 року. Рада розблокувала велику приватизацію 30 травня.

Україна офіційно стала членом Банку розвитку Ради Європи

У червні Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ). Співпраця Банку з Україною є однією з цілей Стратегічного плану діяльності БРРЄ на 2023−2027 роки.

До кінця року офіційний курс 36,6 грн/$ залишиться незмінним — прогноз Райффайзен Банк Україна

На основі аналізу макроекономічної ситуації в Україні валютний прогноз Райффайзен Банку передбачає збереження поточного офіційного курсу гривні до долара, або так званий стабілізаційний сценарій розвитку подій. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин.

Влада хоче після війни збільшити виробництво струму в 4,6 разів: що не так із планом

21 червня Україна презентує у Лондоні план відновлення економіки, розрахований до 2050 року. Наразі план не доступний для широкого загалу, він ще може змінитися, але, схоже, його вартість буде астрономічною. За попередніми даними, лише на зміни в енергетичному секторі планується витратити $400 млрд.