Головне за вівторок: Відновлення великої приватизації, автокредитування та рекордне розміщення облігацій

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

20 червня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за вівторок: Відновлення великої приватизації, автокредитування та рекордне розміщення облігацій

Автокредитування: як змінилися ставки, терміни та умови видачі позик

В Україні зростають продажі іномарок та розгортаються автокредитні програми банків. У цьому сегменті домінує лише 4-ка банків і декілька фінкомпаній, а автолюбителям доводиться більше платити за позиками і робити початкові внески, що зросли. Але згодом фінансисти очікують помітного розширення ринку та покращення кредитних умов. «Мінфін» розбирався, як в Україні змінилося кредитування машин.

Мінфін розмістив на аукціоні облігації на рекордні 31,4 мільярда

На аукціоні 20 червня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 31,40 млрд грн (в еквіваленті). Це найбільша сума, залучена до держбюджету за тиждень від продажу ОВДП від початку року.

Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації під час війни

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації. Аукціони з продажу великих державних активів на період воєнного стану було заблоковано відповідним законом у червні 2022 року. Рада розблокувала велику приватизацію 30 травня.

Україна офіційно стала членом Банку розвитку Ради Європи

У червні Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ). Співпраця Банку з Україною є однією з цілей Стратегічного плану діяльності БРРЄ на 2023−2027 роки.

До кінця року офіційний курс 36,6 грн/$ залишиться незмінним — прогноз Райффайзен Банк Україна

На основі аналізу макроекономічної ситуації в Україні валютний прогноз Райффайзен Банку передбачає збереження поточного офіційного курсу гривні до долара, або так званий стабілізаційний сценарій розвитку подій. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин.

Влада хоче після війни збільшити виробництво струму в 4,6 разів: що не так із планом

21 червня Україна презентує у Лондоні план відновлення економіки, розрахований до 2050 року. Наразі план не доступний для широкого загалу, він ще може змінитися, але, схоже, його вартість буде астрономічною. За попередніми даними, лише на зміни в енергетичному секторі планується витратити $400 млрд.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 23 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами