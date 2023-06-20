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20 червня 2023, 15:17 Читать на русском

Україна офіційно стала членом Банку розвитку Ради Європи

У червні Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У червні Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ).

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Що відомо

Зазначається, що співпраця Банку з Україною є однією з цілей Стратегічного плану діяльності БРРЄ на 2023−2027 роки.

Ключові напрями співробітництва фокусуватимуться на забезпеченні першочергових потреб України у сфері охорони здоров’я та проведенні державної житлової політики, у тому числі забезпеченні житлом громадян України.

«Приєднання до Банку розвитку Ради Європи — це ще один крок на шляху подальшої повноцінної інтеграції України в ЄС. Обидві сторони доклали значних зусиль для досягнення цієї мети. Ми впевнені, що членство відіграватиме важливу роль у процесі відновлення України та допоможе нам подолати існуючі виклики», — прокоментував Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Набуття Україною членства в БРРЄ відбулося менш ніж через рік після того, як країна офіційно подала заявку на членство в червні минулого року.

Банк розвитку Ради Європи є багатосторонньою фінансовою установою, яка має виключно соціальну спрямованість. БРРЄ був створений у 1956 році для вирішення європейськими країнами питань, пов’язаних із соціально-спрямованою реінтеграцією біженців, переміщених осіб та мігрантів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
20 червня 2023, 15:39
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В Днепре СБУ «накрыла» группу из десятков му$☆р0в,крышующих торговлю дурью. И исчезнувшая новость на униане намекает,что замешан очередной кум/сват/брат резидента 95квартала Кирилла «Шевроле» Тимошенко.
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