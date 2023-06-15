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15 червня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за четвер: Зарплати військовим, ставки НБУ та ЄЦБ

Бюджет витратить на зарплати військовим майже трильйон: як банки борються за гроші захисників

Тільки за два перші місяці року на зарплати військовим було направлено з бюджету 148,7 млрд грн. Для банків, яким необхідно виконувати нові підвищені нормативи резервування, що потребує додаткового гривневого ресурсу, військові мали б стати улюбленими клієнтами. Що відбувається насправді і які пропозиції є у фінансистів для наших захисників, розповість «Мінфін».

НБУ дозволив резидентам переказувати за кордон кошти для погашення кредитів та позик

Національний банк з 16 червня 2023 року надає дозвіл резидентам-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками.

ЄЦБ підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання у четвер. Як йдеться в повідомленні ЄЦБ, базову процентну ставку за кредитами збільшено до 4%, ставку за депозитами — до 3,5%, ставку за маржинальними кредитами — до 4,25%.

Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Мінекономіки повідомило, скільки відстрочок від військової служби видано у різних галузях економіки

Кількість заброньованих військовозобов'язаних працівників у фінансовій сфері досягла 3 921 особи, повідомило Міністерство економіки на запит «Мінфіну». Це вдвічі менше, ніж у березні 2023 року, коли ЗМІ повідомляли про 8 тис. відстрочок від військової служби, виданих персоналу фінустанов.

Джерело: Мінфін
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